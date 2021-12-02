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Росія почала військові навчання поблизу кордону з Україною

  11   0 02.12.2021, 04:05 | Новости, Политика
Росія почала військові навчання поблизу кордону з Україною

Понад 10 тис. військовослужбовців здійснили марші в райони загальновійськових полігонів.

У Росії сьогодні почалися військові навчання в Південному військовому окрузі, що межує з Україною.

Про це повідомляє прес-служба ПВО Міноборони РФ, інформує UAINFO.org.

"Понад 10 тис.військовослужбовців у складі батальйонних тактичних груп (БТГр) мотострілецьких і танкових з'єднань Південного військового округу (ПВО) здійснили марші в райони загальновійськових полігонів. У польових умовах розпочнуть зимовий період навчання нового навчального року близько третини підрозділів усіх з'єднань та військових частин ПВО", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що бойове злагодження відділень, розрахунків та екіпажів організовано на більш ніж 30 загальновійськових полігонах. Для розміщення особового складу розгорнуті польові табори на базі основних полігонів в Ростовській, Волгоградській, Астраханській областях, в Північній Осетії, Інгушетії, на Ставропіллі і в окупованому Криму (полігон Опук).

Можлива ескалація на кордоні: що відомо

Як повідомлялося, видання Washington Post, посилаючись на заяви своїх анонімних джерел, написало, що Росія відновила нарощування військової сили на кордоні з Україною. Крім того, у соцмережах стали з'являтися відеоролики з ешелонами військової техніки, зокрема танками і ракетами, які перевозять в південні й західні регіони Росії. За даними видання, у США і Європі на це звернули увагу після завершення російсько-білоруських військових навчань "Захід-2021".

У Міністерстві оборони України тоді заперечували розповсюджену виданням The Washington Post інформацію про нарощування Росією військової сили біля українського кордону. Оприлюднені в ЗМІ дані про переміщення військ РФ у Міноборони називають "елементом спеціальних інформаційно-психологічних дій, які по суті є плановими заходами у рамках переміщення військ після завершення навчань".

Пізніше видання Politico оприлюднило свіжі супутникові фотографії, які підтверджують повідомлення про те, що Росія знову зосереджує війська та військову техніку на кордоні з Україною.

Згодом керівник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов в інтерв'ю виданню Military Times повідомив, що Росія сконцентрувала біля кордону з Україною 92 тис. військовослужбовців і готується до вторгнення наприкінці січня – на початку лютого 2022 року. Нещодавно міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що Росія розмістила біля кордонів України 115 тисяч військових.

За повідомленням Financial Times, західна розвідка припускає "високу ймовірність дестабілізації" України з боку Росії вже цієї зими.

Москва заперечує звинувачення в підготовці нападу на Україну і навпаки вказує на активізацію сил НАТО біля російських кордонів.

Президент України Володимир Зеленський на прес-конференції 26 листопада висловив думку, що ескалація з боку Росії на кордоні чи з боку підтримуваних нею бойовиків на Донбасі може статися будь-якого дня.

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