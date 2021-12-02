Писательница извинилась перед мужчиной, отсидевшим 16 лет за ее изнасилование, которое не совершал

Мужчина был оправдан после повторного рассмотрения дела.

Американская писательница Элис Сиболд публично извинилась перед Энтони Бродуотером, который провел 16 лет в тюрьме по ложному обвинению в ее изнасиловании.

История с изнасилованием Сиболд подробно описана в ее автобиографическом романе "Счастливая" 1999 года, который стал коммерчески успешным и повлиял на дальнейшую карьеру писательницы, пишет BBC News, информирует UAINFO.org.

Само же нападение на Сиболд произошло в 1981 году, когда она была 18-летней студенткой. Позже она сообщила в полицию, что встретила на улице чернокожего мужчину, который, как она считала, напал на нее. Вскоре полицейские задержали Энтони Бродуотера.

Во время опознания в полиции Сиболд указала на другого человека, но позже опознала Бродуотера в суде. В 1982 году ему вынесли приговор и он 16 лет просидел в тюрьме. Он всегда настаивал на своей невиновности.

Но в 2021 году продюсер Тимоти Муччианте, работавший над экранизацией "Счастливой", обратил внимание на расхождения между книгой и сценарием фильма. Он нанял частного детектива, чтобы проверить доказательства вины осужденного. В результате оказалось, что произошла судебная ошибка, и дело Бродуотера отправили на пересмотр, а 22 ноября 2021 года его оправдали.

После этого Сиболд заявила, что в 1982 году пыталась добиться справедливости, а не сломать жизнь другого человека.

"Больше всего я сожалею о том, что жизнь, которую вы могли бы прожить, была несправедливо отнята у вас. И я знаю, что никакие извинения не могут изменить того, что с вами произошло", - сказала она.

Сиболд рассказала, что с тех пор, как Бродуотера оправдали, она пытается осознать все случившееся, а настоящий насильник никогда не будет найден.

Сам Энтони Бродуотер через своих адвокатов сообщил, что принимает извинения Элис Сиболд.