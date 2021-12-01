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Олена Балаба: Третя українська буде, але не зараз. В нас взагалі так не працює

  6   0 01.12.2021, 18:01 | Новости, Политика
Олена Балаба: Третя українська буде, але не зараз. В нас взагалі так не працює

Третя українська буде, але не зараз. І не на замовлення будь-кого - олігархів, екс-президента, чинного президента чи дяді Сема. В нас взагалі так не працює.

Таку думку на власній сторінці у Facebook висловила блогерка Олена Балаба, інформує UAINFO.org

На замовлення вони можуть розтрощити менору біля Дюка чи на Хрещатику і ще зробити картинку для раша-ЗМІ.

Українці виходять тоді, коли вже край.

Край був в 2013-му, тому що йти разом з януковощем та ахметовими в Тайожний союз зовсім ніяк не хотілося більшості українців. 

Вся ця істерія з "державним переворотом" тільки на руку нашим ворогам. 

Не люблю Зе, він визиває в мене огиду за все, що сталося в країні останні 2,5 роки - цей цирк з "реформами", гальмування, "свої люди" на всіх посадах, це відношення до армії і економіки - це мерзота у всьому. Так, також хочеться блювати від мерзоти і сорому. Але це не революція. Вибачайте. 

Редакція сайту не несе відповідальності за зміст блогів. Думка редакції може не збігатися з авторською. 

Олена БАЛАБА

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