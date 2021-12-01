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Андрей Илларионов объяснил, почему Путин сейчас не нападет на Украину

  249   0 01.12.2021, 10:00 | Новости, Политика
Андрей Илларионов объяснил, почему Путин сейчас не нападет на Украину

Российский экономист, глава Института экономического анализа Андрей Илларионов полагает, что президент Российской Федерации Владимир Путин сейчас не пойдет на вторжение в Украину.

Для главы РФ идеальной является ситуация, когда жертва не ожидает нападения, рассказал эксперт в интервью журналисту и основателю издания "Гордон" Дмитрию Гордону, пишет УНИАН.

Собеседник подчеркнул, что Путин хочет контролировать всю Украину, и это "влажные, сладкие" грезы, которые российский лидер никогда не скрывает.

Эксперт отметил, что в целом планы президента РФ Владимира Путина установить контроль над Украиной не изменились. По его словам, президент знает, что по этому вопросу украинцы имеют другое мнение.

Он понимает возможные последствия, если идти на такие шаги. Идеальная ситуация для него - когда жертва не подозревает о нападении, когда не ожидает, как это было в марте 2014 года здесь. Или когда есть, с его точки зрения, удобный повод или многократное превосходство всех возможных сил над жертвой, как это было в 2008 году по отношению к Грузии", - заявил Илларионов.

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