Сумний екватор преЗЕдента – Андрій Миселюк

"У середину свого президентського терміну Зеленський оголосив хрестовий похід проти підступних ворогів, яких гарант призначив винними у катастрофі його грандіозного прожекту побудови нової України. Оголошення походу проти численних ворогів, які засіли скрізь, стало особистим підведенням Зеленським підсумків першої частини свого терміну роботи на посаді президента України", - про це на своїй сторінці у Фейсбуці пише політолог Андрій Миселюк, інформує UAINFO.org.

"Те, про що і як говорив Зеленський минулого тижня на своєму третьому з моменту обрання президентом великому прес-марафоні, виразно контрастувало й за формою, й за змістом із пасіонарними карколомними меседжами перших двох подібних гранд-прес-заходів.

Під час яких у 2019-му та торік Зеленський завзято, з натхненням прямо на ходу конструював великі, захоплюючі та красиві концепти нової України. Яку він тоді бачив у своєму уявленні. Та яку, як переконував суспільство, він за допомогою повністю підконтрольної йому вертикалі влади обов'язково побудує. Швидко та під ключ.

В той час як минулого тижня президент замість чергового сеансу віртуальної побудови перед ЗМІ та суспільством дивної нової України не очікувано для багатьох відкрив великий сезон охоти на ворогів. Які - кожен на свій лад - зробили не можливим побудову цієї дивної нової України.

Насправді Зеленський просто підтвердив те, про що я написав ще місяць тому: повним ходом йде активна # ЗЕрозія - ерозія феномена «Зе». Яка набула незворотного характеру.

Іншими словами - пасіонарна енергія перших двох років діяльності Зеленського вичерпалась. Повністю. Вщент. Її запаси не підлягають поновленню. І цю енергію не можна використати по «другому колу».

Ця пасіонарність була обумовлена не здібностями Зеленського чи людей, яких він привів у владу. А тим, що суспільство на виборах 2019-го року сформувало свій надміцний архетипичний запит на прихід у владу якісно інших людей. Так вже вийшло, що саме Зеленський «осідлав» цей запит. І два роки робив вигляд, що цим запитом керує. І своєю діяльністю відповідає цьому запиту суспільства на якісно нових керманичів.

Але за пару років суспільство чітко побачило, що у відповідь на його запит до влади прийшли зовсім не професіонали нової якості. І припинило чекати великих зрушень від різнорідної непрофесійної публіки у владі Зеленського.

Тобто, енергетична підпитка від суспільства Зе-прожектів побудови нової України припинилась. За її відсутності й президент, й влада у цілому більше не можуть надувати нових красивих зелених повітряних кульок. Й обіцяти доставити на них всіх українців у країну їхньої мрії.

Все, що вони можуть зараз робити - шукати тих підступних ворогів, яки спочатку здули ці повітряні кульки, а потім зробили у них дірки - і закрили тим самим шлях наверх. Начебто, саме внаслідок діяльності цих ворогів за Зеленського Україна так і не злетіла...

Перша частина викриття діяльності цих ворогів відбулась минулого тижня на великій прес-конференції президента. Друга частина відбудеться 1 грудня під час проголошення Зеленським щорічного звернення у Верховній Раді. Знову мова буде про зграї ворогів навколо та їхню ворожу діяльність щодо побудови нової України, на яку все так чекало суспільство. Звикаємо до нового формату діяльності влади....", - підсумовує політолог.