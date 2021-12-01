Подписка RSS-новости PDF архив Письма читателей О нас

Новости

Политика

ООС

Экономика

Авто

Общество

Мир

Происшествия

Культура

Спорт

Тема дня

Статьи

Видео

ВСЕ НОВОСТИ

10:00

Андрей Илларионов объяснил, почему Путин сейчас не нападет на Украину

09:00

Сумний екватор преЗЕдента – Андрій Миселюк

08:07

Европейцы не готовы умереть, защищая Киев от Путина – El País

07:08

Евросоюз должен обезвредить "Северный поток-2", пока не поздно — Atlantic Council

06:05

Кабмін вніс зміни до карантинної постанови: обмеження для невакцинованих посилили

01:20

Заторів не уникнути: у центрі Києва в середу обмежать рух, опубліковано список вулиць і карта

20:05

В Британии 60 человек застряли в пабе на два дня из-за непогоды

19:01

Тайна раскрыта: стало известно, кто обидел Меган Маркл и принца Гарри, и почему они уехали в США

18:04

США не вступят в войну за Украину – Rzeczpospolita

17:02

Сергей Фурса: Талибан признал Крым российским. В РФ думают, что это повышает легитимность кражи?

16:04

Лероса вызвали на допрос в день выступления Зеленского в Раде

15:00

Віктор Таран: Чому сьогодні монобільшість перестала існувати

14:06

Вакцинация "Спутник V" в России: игра на выживание

12:59

Не королівська це поведінка: названа звичка Кейт Міддлтон та принца Вільяма, яку не виносить Єлизавета II

12:30

Обшуки в КМДА не торкнулися департаменту, де працює "людина Єрмака" – Bihus.Info

вся лента новостей

КАЛЕНДАРЬ НОВОСТЕЙ

«     Декабрь 2021    »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
   
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
    

Сумний екватор преЗЕдента – Андрій Миселюк

  18   0 01.12.2021, 09:00 | Новости, Политика
Сумний екватор преЗЕдента – Андрій Миселюк

"У середину свого президентського терміну Зеленський оголосив хрестовий похід проти підступних ворогів, яких гарант призначив винними у катастрофі його грандіозного прожекту побудови нової України. Оголошення походу проти численних ворогів, які засіли скрізь, стало особистим підведенням Зеленським підсумків першої частини свого терміну роботи на посаді президента України", - про це на своїй сторінці у Фейсбуці пише політолог Андрій Миселюк, інформує UAINFO.org

"Те, про що і як говорив Зеленський минулого тижня на своєму третьому з моменту обрання президентом великому прес-марафоні, виразно контрастувало й за формою, й за змістом із пасіонарними карколомними меседжами перших двох подібних гранд-прес-заходів.

Під час яких у 2019-му та торік Зеленський завзято, з натхненням прямо на ходу конструював великі, захоплюючі та красиві концепти нової України. Яку він тоді бачив у своєму уявленні. Та яку, як переконував суспільство, він за допомогою повністю підконтрольної йому вертикалі влади обов'язково побудує. Швидко та під ключ.

В той час як минулого тижня президент замість чергового сеансу віртуальної побудови перед ЗМІ та суспільством дивної нової України не очікувано для багатьох відкрив великий сезон охоти на ворогів. Які - кожен на свій лад - зробили не можливим побудову цієї дивної нової України.

Насправді Зеленський просто підтвердив те, про що я написав ще місяць тому: повним ходом йде активна # ЗЕрозія - ерозія феномена «Зе». Яка набула незворотного характеру.

Іншими словами - пасіонарна енергія перших двох років діяльності Зеленського вичерпалась. Повністю. Вщент. Її запаси не підлягають поновленню. І цю енергію не можна використати по «другому колу».

Ця пасіонарність була обумовлена не здібностями Зеленського чи людей, яких він привів у владу. А тим, що суспільство на виборах 2019-го року сформувало свій надміцний архетипичний запит на прихід у владу якісно інших людей. Так вже вийшло, що саме Зеленський «осідлав» цей запит. І два роки робив вигляд, що цим запитом керує. І своєю діяльністю відповідає цьому запиту суспільства на якісно нових керманичів.

Але за пару років суспільство чітко побачило, що у відповідь на його запит до влади прийшли зовсім не професіонали нової якості. І припинило чекати великих зрушень від різнорідної непрофесійної публіки у владі Зеленського.

Тобто, енергетична підпитка від суспільства Зе-прожектів побудови нової України припинилась. За її відсутності й президент, й влада у цілому більше не можуть надувати нових красивих зелених повітряних кульок. Й обіцяти доставити на них всіх українців у країну їхньої мрії.

Все, що вони можуть зараз робити - шукати тих підступних ворогів, яки спочатку здули ці повітряні кульки, а потім зробили у них дірки - і закрили тим самим шлях наверх. Начебто, саме внаслідок діяльності цих ворогів за Зеленського Україна так і не злетіла...

Перша частина викриття діяльності цих ворогів відбулась минулого тижня на великій прес-конференції президента. Друга частина відбудеться 1 грудня під час проголошення Зеленським щорічного звернення у Верховній Раді. Знову мова буде про зграї ворогів навколо та їхню ворожу діяльність щодо побудови нової України, на яку все так чекало суспільство. Звикаємо до нового формату діяльності влади....", - підсумовує політолог.

Лента статей

Европейцы не готовы умереть, защищая Киев от Путина – El País

Европейцы не готовы умереть, защищая Киев от Путина – El País

Евросоюз должен обезвредить "Северный поток-2", пока не поздно — Atlantic Council

Евросоюз должен обезвредить "Северный поток-2", пока не поздно — Atlantic Council

Как далеко готов пойти Байден, чтобы защитить Украину от России? — The New York Times

Как далеко готов пойти Байден, чтобы защитить Украину от России? — The New York Times

вся лента статей

АРХИВ НОВОСТЕЙ

Декабрь 2021 (7)
Ноябрь 2021 (687)
Октябрь 2021 (769)
Сентябрь 2021 (720)
Август 2021 (745)
Июль 2021 (601)

ФОТОАРХИВ

«     Декабрь 2014    »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
   
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
    
Погода
Киев

влажность:

давление:

ветер:

Погода на 10 дней от sinoptik.ua
Все права на материалы, которые содержит этот сайт, охраняются в соответствии с законодательством Украины.
Использование материалов сайта Вечерние Вести разрешается при наличии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки)
Вечерние Вести © 2010-2014 Контактная информация [email protected]