Европейцы не готовы умереть, защищая Киев от Путина – El País

Мы не знаем ни дня, ни часа, когда случится эта беда — все как в одной библейской притче. Однако, что касается целей Владимира Путина, то тут никаких сомнений нет.



Украина должна вернуться добровольно или насильно под влияние Москвы. Российский президент неоднократно формулировал эту идею, в том числе в очень торжественной и аргументированной статье, насыщенной взятыми из истории, но достаточно спорными деталями.



Об этом говорится в публикации испанского издания "El País", информирует UAINFO.org.



Заголовок статьи, которая появилась в июле на сайте Кремля, прекрасно выражает его мысль: «Об историческом единстве русских и украинцев».



Корреспондент Пилар Бонет, вещающая из Москвы на протяжении четырёх лет, отметила тогда вот на этих самых страницах одержимость Путина Украиной и «неуважение к этому государству, его правителям и гражданам» («Игра Путина с культурами и границами», 21.07.2020). Так что не нужно удивляться тому, что всё происходящее на восточных границах Украины воспринимается как предупреждение, за которым может последовать российское вторжение. В результате этого вторжения Москва или аннексирует очередной клочок земли, или дестабилизирует украинское правительство и поставит вместо него другое, послушное Кремлю.



Всё это не ново, однако на этот раз план Путина заключается в том, чтобы переворот был окончательным. А то раньше Украине все как-то удавалось избежать худшего.



Так было в 2014, когда Россия аннексировала Крым, а Донецк и Луганск провозгласили свою «независимость». Так было в 2004, с тех пор как кандидат, а потом уже президент, Виктор Ющенко оказался на грани смерти после классического отравления. Ничего не было доказано, но известно, что именно к таким отравлениям обычно прибегают российские спецслужбы.



Россия накапливает силы и проводит военные учения у украинских границ. Президент Украины Владимир Зеленский заявил в пятницу, что в стране готовится государственный переворот при участии олигарха Рината Ахметова. Перед этим использовались такие методы гибридной войны, как стягивание мигрантов из Ближнего Востока в Беларусь или манипуляции поставками российского газа.



События развиваются на фоне того, как европейцы и американцы, солидарные с Киевом на словах, своими действиями показывают, что они, к сожалению, не хотят умирать за Кабул. Без гарантий статьи 5 устава НАТО, применяемой только по отношению к членам военного блока НАТО, Украина остаётся один на один с российской военной угрозой.



Возвращение Украины под российское влияние не только удовлетворило бы российский националистический ирредентизм и исправило бы ситуацию, вызванную «самой большой геополитической катастрофой XX века», каковой, по словам Путина, был распад СССР. Оно развязало бы России руки для давления на остальные страны, освободившиеся от оков СССР. Прежде всего — для того, чтобы разделаться с Прибалтикой.



Это повернуло бы вспять всю европейскую модель либеральной демократии и региональной интеграции. Такое развитие событий было бы плохим примером и для путинской России. Хотя европейцы не хотят умирать за Киев, именно в Киеве на кону стоит будущее Европы.