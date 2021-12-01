Евросоюз должен обезвредить "Северный поток-2", пока не поздно — Atlantic Council

Президент России Владимир Путин прилагает все усилия, чтобы ускорить сертификацию своего газопровода "Северный поток — 2", но едва ли они будут соответствовать антимонопольным законам и правилам Европейского союза.

17 ноября немецкий надзорный орган велел российскому газовому гиганту «Газпрому» соблюдать антимонопольные ограничения ЕС. Это не подлежит обсуждению: по правилам владелец трубопровода и природного газа внутри него не может быть одним и тем же лицом.

Проще говоря, качать газ в ЕС по собственному трубопроводу «Газпром» не сможет.

Об этом пишет Диана Фрэнсис для портала " Atlantic Council", информирует UAINFO.org.

Это требование бьет в самое сердце путинского трубопроводного замысла: так он не сможет контролировать европейский энергетический рынок, заводить любимчиков, наказывать страны по собственному усмотрению и изолировать Украину.

В соответствии с нормативными требованиями ЕС, «Газпром» не сможет заниматься злоупотреблениями вроде картельного сговора, хищнического ценообразования, ценовой дискриминации или монополизации.

Эти правила вторят законам, придуманным в Америке еще в конце девятнадцатого века, чтобы обуздать распоясавшихся олигархов — так называемых «разбойничьих баронов». С той поры они широко распространились по всему миру для предотвращения подобных злоупотреблений.

«Газпром» утверждает, что официальный владелец «Северного потока — 2» — отдельная швейцарская компания. Однако попытки Москвы выставить свою швейцарскую «дочку» независимой от «Газпрома» не более убедительны, чем заявления о независимости самого «Газпрома» от Кремля.

Кроме того, Швейцария не входит в ЕС, а значит, ее компании могут нарушать законы и постановления ЕС. Поэтому вместо этого надзорный орган потребовал, чтобы трубопровод подчинялся законам Германии.

Для этого «Газпрому» придется передать его немецкой дочерней компании, финансово и юридически независимой от материнской компании в России.

В результате надзорный орган приостановил сертификацию трубопровода до тех пор, пока «Газпром» не выполнит эти требования. Скорее всего, дело затянется как минимум до марта 2022 года. Кроме того, есть основания ждать и дальнейших задержек, поскольку всякое новое соглашение должна одобрить Европейская комиссия.

Значение этого постановления нельзя переоценить. Контролировать новую, уже немецкую компанию Nord Stream 2 будет автономный немецкий же регулятор. И он сможет запрещать и штрафовать за противоправное поведение.

Что еще важнее, любое новое соглашение о собственности должна одобрить Европейская комиссия и, вероятнее всего, она потребует аналогичного разделения прав (этот процесс называется «разукрупнением») на собственность «Газпрома» во всех странах ЕС.

Парламент ЕС проголосовал против «Северного потока — 2» именно из-за опасений, что российский контроль над трубопроводом России поставит под угрозу будущую энергетическую безопасность континента.

Помимо европейских законов, путинский проект столкнулся с новой оппозицией со стороны Конгресса США, который готовит обязательные к исполнению санкции, чтобы остановить ввод готового трубопровода в эксплуатацию.

Санкции представляют собой поправку к Закону о национальной обороне,- этот широкомасштабный законопроект Конгресс принимает ежегодно. Аналогичные санкции Конгресс одобрил год назад, но весной 2021 года президент США Джо Байден сменил курс, чтобы наладить отношения с Германией, российским партнером по трубопроводу.

Воодушевившись «зеленым светом» со стороны США, Кремль заметно осмелел в своем энергетическом шантаже во второй половине 2021 года. Отказ России удовлетворить растущий европейский спрос спровоцировал энергетический кризис и привел к рекордно высоким ценам на газ, тогда как европейские газовые хранилища перед зимним отопительным сезоном опасно пустуют.

Этой демонстрацией силы Путин, судя по всему, рассчитывал надавить на Германию, чтобы поскорее сертифицировать «Северный — поток 2». Но похоже, что переусердствовал.

Все более агрессивная энергетическая тактика России за последние месяцы явно нервирует европейских лидеров. А параллельное наращивание российской военной мощи на границе с Украиной значительно усугубило эти опасения.

Основная цель проекта «Северный поток — 2», экономически и логистически ненужного, всегда заключалась в том, чтобы обойти Украину.

Это устранит зависимость Москвы от украинской транзитной системы и откроет путь к разительной эскалации семилетней военной кампании Путина по возвращению Украины в российскую сферу влияния.

С приходом к власти нового немецкого правительства желающих участвовать в кремлевском заговоре по уничтожению украинской государственности в Берлине поубавилось. Будущий канцлер Германии Олаф Шольц недавно заявил, что поддерживает стремление Украины к членству в ЕС.

Между тем в коалиционном соглашении нового трехстороннего правительства Германии говорится, что правительство будет и впредь «оказывать Украине помощь в восстановлении ее полной территориальной целостности и суверенитета», — это четкая отсылка к возвращению Крыма и Донбасса из-под российской оккупации под украинский контроль.

Эпопея с «Северным потоком — 2» далека от завершения. Путин будет и дальше добиваться сертификации, пуская в ход все имеющихся в распоряжении геополитические инструменты, но, возможно, он зашел слишком далеко и поднял слишком большой переполох, чтобы ожидать легкого успеха. Грядущие законодательные препоны обрушат даже самые тщательно продуманные планы.

Диана Фрэнсис — старший научный сотрудник Евразийского центра Атлантического совета, главный редактор канадской газеты The National Post, автор десяти книг и информационного бюллетеня по Америке, Atlantic Council (США)