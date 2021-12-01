Кабмін вніс зміни до карантинної постанови: обмеження для невакцинованих посилили

Кабінет міністрів вніс зміни до постанови № 1236, посиливши карантинні правила, зокрема, для невакцинованих громадян.

Про відповідне рішення повідомив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко, пише портал "НВ", інформує UAINFO.org.

«Посилення правил торкнеться у першу чергу невакцинованих громадян. Уряд вимушений піти на карантин для невакцинованих, оскільки коронавірус не відступає. Європа встановлює новий континентальний рекорд захворюваності на COVID-19 — 367 тисяч осіб в середньому за добу. І ми повинні вживати заходів для збереження життя громадян, які досі не прийшли до пункту щеплення, щоб захистити власне життя», — зазначив він.

Найбільше змін в правилах карантину стосується правил для жовтого рівня епідемічної небезпеки.

«Якщо раніше бізнес міг обирати моделі діяльності у жовтій зоні, не перевіряти документи про вакцинацію або негативний тест, але працювати відповідно до певних обмежень по площі або перевіряти документи і працювати без обмежень такого рівня, то тепер вони втрачають таку опцію», — наголосив Ляшко.

За його словам, люди, які не отримали принаймні одне щеплення проти COVID-19 або не мають негативний тест чи сертифікат про одужання, у жовтому рівні епідемічної небезпеки не зможуть:

взяти участь у проведенні всіх масових заходів, це стосується культурних, спортивних розважальних, соціальних, релігійних та інших заходів;

відвідувати кінотеатри та інші заклади культури, спортивні зали, фітнес-центри, басейни;

скористатись послугами суб'єктів господарювання, які провадять діяльність у сфері громадського харчування, для них будуть закриті бари, ресторани, кафе та інші заклади.

Робота банків, автозаправних станцій, ветеринарних магазинів, аптек та всіх продовольчих магазинів у жовтому та червоному рівні не обмежується, проте обов’язковим залишається дотримання протиепідемічних правил — носіння маски та дотримання фізичної дистанції 1.5 метрів.

Термін дії жовтого сертифіката з 6 грудня скоротиться до 30 днів. Раніше він був чинним 120 днів.

В Україні до кінця року діє адаптивний карантин, країну поділили на зони.

Червона зона карантину наразі діє у 18 областях України та Києві. Кіровоградська, Тернопільська, Чернівецька і Закарпатська області лишаються у жовтій зоні, Полтавська та Харківська — у помаранчевій.