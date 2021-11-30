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Лероса вызвали на допрос в день выступления Зеленского в Раде

  5   0 30.11.2021, 16:04 | Новости, Политика
Лероса вызвали на допрос в день выступления Зеленского в Раде

"С*ки из ДБР специально вызывают меня на допрос на 1 декабря, чтоб я не присутствовал на послании Зеленского! Мои адвокаты в этот день не могут присутствовать, у них в это время другие суды", - об этом на своей страничке в Фейсбуке пишет народный депутат Гео Лерос, информирует UAINFO.org

"Они попросили перенести допрос, на что получили в ответ угрозы. Это препятствие депутатской деятельности!

Следователь мог меня вызвать в любой другой день или хотя бы во второй половине дня. Репрессии Зеленского продолжаются", - завершает нардеп.

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