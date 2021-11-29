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Богдан, Данилюк, Рябошапка, Разумков уже не участники дрим-тим, а критики власти. Что же произошло? – Береза

  9   0 29.11.2021, 18:02 | Новости, Политика
Богдан, Данилюк, Рябошапка, Разумков уже не участники дрим-тим, а критики власти. Что же произошло? – Береза

"Меня интересует сейчас один вопрос - А как так вышло, что практически все топы, которые были с Зеленским в одной команде сейчас находятся в рядах его оппозиции? Богдан, Данилюк, Рябошапка, Разумков и остальные уже не дрим-тим, а критики власти", - об этом на своей страничке в Фейсбуке пишет Борислав Береза, информирует UAINFO.org 

"Что ж произошло с Зеленским или что стало причиной того, что абсолютно разные, по взглядам и целям люди сегодня в оппозиции к нему? Может у вас есть предположения? Неужели у Зеленского такая сильная непереносимость иного мнения, если оно не совпадает с его точкой зрения?

Потому что пока я вижу возле него лишь тех, кто готов оправдывать любые его факапы и провалы или соглашаться с ним во всем. Да, они это делают не бесплатно, но они готовы оправдывать всё и всегда поддакивать. Главное чтоб им вовремя платили. Лещенко и Арестович просто идеально подтверждают такую модель поведения. Так это главная причина? Или есть ещё что-то и если есть, то что это?", - завершает Береза.

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