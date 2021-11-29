Ольга Голубовская: Вариант Omicron. Что известно на сегодняшний день?

"Контагиозность: пока неясно, является ли Омикрон более заразным, по сравнению с другими вариантами, включая Дельта. Число инфицированных в Южной Африке возросло, но эпидемиологические расследования выясняют, связано ли это с Omicron или другими факторами", - об этом на своей страничке в Фейсбуке пишет Ольга Голубовская, информирует UAINFO.org.

"Тяжесть заболевания: пока неясно, вызывает ли Омикрон более тяжелое заболевание по сравнению с другими вариантами, включая Дельта. В Южной Африке растет число госпитализаций, но это может быть связано с увеличением общего числа инфицированных людей, и не только вариантом Омикроном. В настоящее время нет информации, позволяющей предположить, что симптомы, связанные с Омикроном, отличаются от симптомов других вариантов. Для понимания степени тяжести болезни, вызванной этим вариантом, потребуется от нескольких дней до нескольких недель. (Впрочем, все варианты SARS-CoV-2, включая вариант Delta, могут вызывать тяжелые формы болезни или смерть. А могут и не вызвать. Все зависит от дозы, преморбидного фона, реактивности и, в конце концов, настроения ...и, конечно же, правильного своевременного лечения).

Эффективность предшествующей инфекции SARS-CoV-2: предварительные данные свидетельствуют о том, что может быть повышенный риск повторного заражения вариантом Омикрон, но информация ограничена.

Эффективность вакцин от этого варианта неизвестна (пока).

Эффективность тестов: широко используемые тесты ПЦР выявляют и вариант Omicron, эффективность экспресс-тестов изучается.

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Эффективность лечения: кортикостероиды и блокаторы рецепторов IL6 по-прежнему будут эффективны для лечения пациентов с тяжелой формой COVID-19.

От себя хочу добавить - какой бы ни был вариант, принципы терапии COVID-19 остаются прежними: ранняя противовирусная терапия, ранняя госпитализация при прогрессировании болезни и только тогда быстрое и своевременное назначение ГКС и других иммуномодуляторов. Просто удивительно, как игнорируется ранее лечение, я не помню ни одного другого инфекционного заболевания, которое мы начинаем лечить уже тогда, когда есть осложнения. И очень слабая просветительная работа в этом направлении. Хотя хорошо известно - Perículum in mora (опасность в промедлении).

Я помню, когда был пандемический грипп H1N1pdm/09, только благодаря широкой огласке, в т.ч. в СМИ, мы предотвратили огромное количество смертей во вторую волну, ибо люди стали очень рано обращаться и/или принимать соответсвующее лечение. Если в сезон 2009/10 гг. смертей (только по официальной статистике) было около 1100, то в повторный тяжёлый сезон 2015/16 гг. - около 400.

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И последнее - помните, что грипп уже начался. Согласно отчёту EuroCDC активность гриппа с частотой выявления вирусов выше 10% зарегистрирована уже в Израиле, Кыргызстане, Российской Федерации, Таджикистане и Узбекистане. Избыточной смертности нет, кроме нашей страны - Украина переживает крайне значительное увеличение этих показателей из-за COVID-19. Т.о. сезон гриппа начинается. Это надо учитывать при ведении больных, особенно из групп риска, все есть в наших нормативных документах.

И, наконец, друзья, сохраняйте спокойствие и бодрость духа. Не унывайте, даже если вы заболели. Не думайте о вариантах, их будет много...) Думайте о том, что скоро Новый год, Рождество, хорошее, мечтательное настроение и приятные предновогодние заботы. Хорошее внутреннее состояние больных - важнейший элемент терапии. А наши доктора делают все и даже больше. И думают о вас, и болеют за вас, и переживают, и очень хотят помочь", - завершает Ольга Голубовская.