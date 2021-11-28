Аллегри: Давление на "Ювентус" снизится, когда мы станем реалистами

Итальянский специалист призвал объективно оценивать нынешнюю команду.

Главный тренер "Ювентуса" Массимилиано Аллегри высказался после поражения от "Аталанты" (0:1) в Серии А.

Нужно быть реалистами и осознать, что сейчас мы заслужили то место в таблице, на котором находимся. Когда мы станем реалистами, то давление снизится, и мы сможем работать более спокойно, извлекая максимальную пользу.

Мы мало забиваем, а потому потеряли спокойствие, холодность и циничность в районе штрафной. Но мы должны сохранять спокойствие, ведь у нас есть Дибала, Мората, Кьеза и Маккенни, которые всегда забивали", - сказал Аллегри в интервью Calciomercato.

Фото Getty Images