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Ермак и советник Байдена по нацбезопасности Салливан обсудили войска РФ возле Украины

  8   0 27.11.2021, 10:34 | Новости, Политика
Ермак и советник Байдена по нацбезопасности Салливан обсудили войска РФ возле Украины

Глава Офиса президента Андрей Ермак провел телефонные переговоры с советником президента США по нацбезопасности Джейком Салливаном. Главной темой обсуждения стала военная активность РФ возле Украины.

Об этом сообщает пресс-служба Белого дома.

Ермак и Салливан обсудили "общую обеспокоенность продолжающейся военной активностью России возле границы Украины" и жесткой риторикой Кремля в отношении Украины.

Они согласились с тем, что все стороны должны продолжать дипломатические усилия по снижению напряженности.

Джейк Салливан подчеркнул непоколебимую приверженность Соединенных Штатов суверенитету и территориальной целостности Украины.

"Имел содержательный разговор с Джейком Салливаном. Обменялись мнениями о ситуации на границах Украины. Договорились о координации дипломатических усилий по деэскалации ситуации. Получил уверенность в решительной поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины", - заявил Андрей Ермак.

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