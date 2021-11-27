В центре Киева десятки неизвестных в масках разгромили бар (видео)

Группа молодых людей разгромила витрины заведения и пыталась попасть внутрь, но их не пустили.

В Киеве на Подоле группа молодых людей разгромила фасад бара, полиция задержала 12 человек, сообщает пресс-служба столичной полиции.

Отмечается, что хулиганы пытались проникнуть внутрь заведения, но им помешали сотрудники бара.

"После того, как им помешал персонал бара, который закрылся изнутри, нарушители прибегли к бегству", - говорится в сообщении.

По данному факту открыто дело о хулиганстве, задержаны 12 человек, проверяется их причастность к нападению, а также мотивы их поступка.