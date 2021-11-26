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Путин выставил Байдену ультиматум: или сдача Украины, или начало войны — The Guardian

  9   0 26.11.2021, 23:05 | Статьи, Политика
Путин выставил Байдену ультиматум: или сдача Украины, или начало войны — The Guardian

Джо Байден готовится к виртуальному саммиту с Владимиром Путиным, намереваясь устранить угрозу нового российского вторжения в Украину.

Встречу в верхах анонсировал Кремль. Белый дом ее не подтвердил, но его официальный представитель Джен Псаки заявила, что «дипломатия высокого уровня является приоритетом для президента», и указала на его встречу в режиме видеосвязи с Си Цзиньпином, которая состоялась в ноябре.

Об этом передает The Guardian, информирует UAINFO.org.

Ставки как никогда высоки. Китай угрожает Тайваню, а Россиянаращивает группировку сил и средств вокруг Украины. В обоих случаях США могут быть втянуты в конфликт, а это чревато катастрофическими последствиями.

Начальник украинской военной разведки Кирилл Буданов рассказал в субботу изданию Military Times, что Россия разместила на границе с Украиной более 92 000 военнослужащих и готовится провести наступление в январе или в феврале.

Другие говорят, что угроза не столь серьезна и что Россия многое потеряет, если нападет на Украину. Тем не менее почти никто из экспертов не исключает полностью возможность вторжения.

В споре Байдена с Путиным из-за Украины любые варианты его действий сопряжены с риском.

Выступая в среду с заявлением на тему Голодомора в Украине в начале 1930-х годов, Байден вновь напомнил о «непоколебимой поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины».

Такие заявления о поддержке являются средством сдерживания и устрашения, но всякий раз, когда их озвучивают, возникает вопрос, что будет делать Байден, если Путин поймает его на блефе.

«Откровенно говоря, меня тревожит то, что, если США будут и дальше давать Украине твердые обещания, мы можем оказаться в ситуации, когда будем обязаны ее защищать. А если мы откажемся ее защищать, это будет расценено как позорная слабость, и тогда положение у нас будет очень сложное», — сказал профессор политологии из Городского университета Нью-Йорка Раджан Менон.

По сообщению CNN, в администрации идут упорные дебаты о том, надо ли увеличивать поставки в Украину оружия, такого как ПТРК «Джавелин» и ПЗРК «Стингер».

Кое-кто в администрации считает, что такое оружие увеличит издержки России в случае военного вторжения, а поэтому повлияет на расчеты Путина. Другие же утверждают, что это опасная эскалация, усиливающая страх перед нападением США или НАТО, который лежит в основе агрессивных военных намерений России.

«Сделаешь — проклянут, не сделаешь — все равно проклянут», — сказала Фиона Хилл, ранее работавшая в Совете национальной безопасности старшим директором по делам Европы и России.

Хилл участвовала в подготовке саммитов Дональда Трампа с Путиным и давала рекомендации команде Байдена перед его первой встречей с российским лидером в качестве президента, которая состоялась в июне.

По ее словам, новые переговоры чрезвычайно важны и крайне необходимы, но там могут быть ловушки, которых Байдену следует избегать.

«Проблема сейчас заключается в том, что Россия представляет украинскую проблему в виде очень неприятного выбора: США либо капитулируют в вопросе украинского суверенитета, действуя через голову Украины и Европы, либо идут на риск полномасштабной войны», — сказала Хилл.

Она добавила, что Кремль давно уже хочет вернуться к схеме холодной войны, когда две сверхдержавы садились за стол переговоров и разграничивали сферы влияния.

Одно из предлагаемых решений состоит в следующем. Чтобы успокоить Россию, надо исключить возможность вступления Украины в НАТО, а также установить ограничения для ее военного потенциала.

Однако Хилл заявляет, что в этом случае украинский суверенитет превращается в полную бессмыслицу, и возникает опасный прецедент.

«Мы можем провести виртуальный саммит. Мы можем провести переговоры между США и Россией. Но Украина не может быть предметом торга. Мы можем говорить о стратегической стабильности, но не можем жертвовать Украиной. И речь здесь идет не только о Соединенных Штатах. Европейцы тоже должны отнестись к этому серьезно», — сказала Хилл.

Раджан Менон, написавший в 2015 году в соавторстве книгу «Конфликт в Украине. Демонтаж порядка, сложившегося после холодной войны» (Conflict in Ukraine: The Unwinding of the Post-Cold War Order), полагает, что угрозы преувеличивают.

По его словам, еще задолго до нынешнего кризиса в примыкающих к Украине регионах размещалась группировка российских войск численностью 87 000 человек, и регионы эти очень обширные. Часть войск в настоящее время находится более чем в 700 километрах от границы.

«Даже если предположить, что Россия может ввести в бой все 100 000 человек, у нее не будет численного превосходства (в наступлении оно должно составлять три к одному), чтобы разгромить украинскую армию, которая, несмотря на все свои недостатки, сегодня лучше подготовлена и оснащена, чем в 2014 году, да и моральное состояние в ней гораздо лучше», — сказал Менон.

«Плюс к этому, чем дальше на запад будет продвигаться Россия, тем больше будут растягиваться ее пути подвоза и эвакуации, тем больше будет совершаться диверсий с целью нарушения снабжения и обеспечения и тем больше ее армия будет сталкиваться с враждебно настроенными украинцами. А еще Путин в случае вторжения в Украину сожжет все мосты с Западом. В преобладающих интерпретациях на тему российского вторжения все эти проблемы игнорируются или не берутся в расчет».

Но это не значит, что Путин не станет нападать в том случае, если проведенные Россией красные линии будут нарушены, говорит Менон.

«Когда они говорят, что не позволят Украине вступить в НАТО, это не следует воспринимать как пустой блеф. Я вовсе не думаю, что они блефуют».

Перевод - Экономика от пророка

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