Два роки з першого прес-марафону Зеленського: ключові обіцянки не виконано

Комітет виборців провів аналіз виконання обіцянок, озвучених Президентом України В. Зеленським під час першого прес-марафону, що відбувся 10 жовтня 2019 року, інформує UAINFO.org.

Після 2,5 років перебування при владі більшість ключових обіцянок не було виконано. Серед невиконаного: заяви В. Зеленського щодо зниження тарифів, оцінка президентом військових загроз з боку Білорусі, реалізація політики кумівства тощо. При цьому щодо окремих питань позиція В. Зеленського суттєво змінилася (наприклад, щодо закриття ЗМІ та ставлення до впливу олігархів на фракцію «Слуга Народу»).

Натомість, В. Зеленський є у послідовним у виконанні обіцянок щодо відмови надати воду в Крим, неможливості проведення виборів в ОРДЛО до повернення під контроль кордону, зміни керівництва МВС у разі відсутності результатів в справі Шеремета, легалізації грального бізнесу.

1. «Я переконаю олігархів не втручатися в редакційну політику телеканалів».

У листопаді 2021 року В. Зеленський підписав т.зв. закон про олігархів, одна з цілей якого - позбавлення впливу олігархів на медіа. Однак президенту не вдалося мирно домовитися щодо невтручання в редакційну політику телеканалів, про що свідчить публічна відмова депутатів «Слуги Народу» відвідувати телеканали Ріната Ахметова.

2. «Я як президент не можу відкривати чи закривати сайти».

У лютому 2021 р. В. Зеленський підписав указ, яким ввів у дію рішення Ради національної безпеки й оборони про запровадження санкцій щодо народного депутата Тараса Козака, а також восьми юридичних осіб, серед яких телеканали «112 Україна», NewsOne, Zik. Серед обмежувальних заходів: анулювання або зупинення ліцензій телеканалів.

3. «Пан Порошенко буде відповідати за все, що він зробив. Я не хочу навіть на це впливати. Це будуть розбиратися правоохоронні органи».

Попри відповідні заяви В. Зеленського, на разі П. Порошенка не було притягнуто до юридичної відповідальності. На початку листопада 2021 р. П. Порошенко заявив, що проти нього було відкрито 130 кримінальних справ, 40 з яких закрито.

4. «Я не політик. Люди перевірили мій бізнес. Вони все про мене знають».

У жовтні 2021 р. було опубліковано журналістське розслідування, згідно з яким офшорні компанії В. Зеленського та його оточення з 2012 р. отримали 40 млн. дол. від офшорних компаній І. Коломойського. Переказ коштів відбувався через «Приватбанк», його кіпрську філію. В Офісі Президента не заперечили використання офшорів, однак вказали, що в такий спосіб не здійснювалося відмивання будь-яких коштів.

5. «Кого з родичів я призначив? Назвіть одне прізвище. Люди дуже хочуть довіряти людям, яких я приводжу. Будуть помилки - будемо звільняти людей».

За даними КВУ після приходу В. Зеленського до влади на державних посадах опинилися понад 30 осіб, які раніше працювали в структурах «Студії Квартал 95», її дочірніх організаціях, надавали послуги компанії, співпрацювали із В. Зеленським на професійній основі, були знайомими, друзями, родичами В. Зеленського чи його оточення. Навіть, якщо Президент прямо не впливав на призначення цих осіб, це не заперечує того факту, що саме після приходу до влади В. Зеленського ці люди опинилися на своїх посадах. При цьому, як свідчить практика, В. Зеленський не надто схильний звільняти осіб із свого найближчого оточення. Навіть у випадку наявності щодо них компрометуючих матеріалів чи скандальної поведінки.

6. «Питання води (ред. - в Крим) не обговорюється».

Станом на сьогодні українська влада виконує обіцянку не надавати воду в Крим.

7. «Немає групи впливу будь-якого олігарха у фракції Слуга Народу, це маячня».

У червні 2021 р. голова фракції «Слуга Народу» Д. Арахамія заявив, що на кожну фракцію парламенту впливають олігархи. "Чи є вплив? Є у всіх фракцій, якщо якась фракція заявляє, що на неї немає впливу олігархів, то вона бреше", - відповів він на питання про вплив олігархів на "Слугу народу". Експерти відзначають, що однією з причин відставки Д. Разумкова стала позиція щодо законопроекту про олігархів.

8. «Якщо я відчую, що всі готові щось робити для зупинки війни, ми будемо це робити і говорити про формат виведення військ і так далі. Якщо ми не зможемо ніяк контролювати ні вибори, ні наш кордон, якщо я це відчую, ми відійдемо від цього плану і будемо шукати інший варіант».

В. Зеленський наразі виконує обіцянку не проводити вибори на Донбасі до повернення під контроль кордону.

9. «Я хочу, щоб ми закінчили цю справу (ред. - справа про вбивство журналіста П. Шеремета). Якщо до того терміну, до якого ми говорили, не буде результату, то будемо змінювати керівництво».

У липні 2021 р. Верховна Рада прийняла відставку міністра внутрішніх справ Арсена Авакова. Однією з причин відставки експерти називали відсутність прогресу в справі вбивства П. Шеремета.

10. «Легалізація грального бізнесу потрібна. Це дозволить побудувати нові готелі та прибрати гральну історію з вулиць».

У серпні 2020 року В. Зеленський підписав закон про легалізацію грального бізнесу.

11. «Президент Лукашенко запевнив, що на території Білорусі тільки білоруські військові. Загрози російського вторгнення з того боку немає».

У червні 2021 року В. Зеленський визнав, що окрім загроз з боку Росії, наразі для України існують ризики і зі сторони Білорусі.

12. «Міжнародний валютний фонд вимагає, щоб були ринкові ціни. Для нашої країни - це збільшення тарифів. Але ви бачите, що, починаючи з літа, ми їх зменшуємо. Це і є наше завдання».

За даними Державної служби статистики за останній рік тарифи на житлово-комунальні послуги зросли на 35%.