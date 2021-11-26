Зеленський розповів, чи буде введено в Україні воєнний стан?

Президент Володимир Зеленський спростував інформацію ЗМІ, яка поширилася напередодні, про введення в Україні воєнного стану з 1 грудня. Про це він заявив під час пресмарафону, пише ZN.UA.

"Олег Ляшко в ефірі сказав: з 1 числа, чи з другого, буде воєнний стан. Для чого він це говорить? Який воєнний стан? Що відбувається з людьми. Він розуміє, що відбувається з ринками? Я не хочу про такі деталі говорити, тому що просто можуть люди не сприйняти цю інформацію. Є залучення коштів, Мінфін виходить на міжнародні ринки, щоб залучити кошти. Коштів нема", - заявив президент.

За його словами, інвестори бояться подібних ситуацій, тому після інформації про можливе введення воєнного стану вони можуть просто піти з України. Через це падає ціна акцій.