В шоу "Холостячка" вернется выбывший участник – фаворит Златы Огневич

В романтическое реалити-шоу "Холостячка-2", главной героиней которого является певица Злата Огневич, вернется психолог Роман Свечкоренко. Мужчина на шестой неделе выбыл из проекта, но пообещал вернуться и сдержит свое слово.

Соответствующий анонс нового выпуска опубликовали на официальном аккаунте проекта в Instagram. Подробнее о том, что известно о Романе Свечкоренко и его уходе из шоу, читайте далее в материале OBOZREVATEL.

Тогда мужчина покинул проект, поскольку оказалось, что он не был разведен с экс-возлюбленной. Причиной тому послужили постоянные переносы судебных заседаний из-за пандемии коронавируса.

На шестой неделе "Холостячки-2" участники шоу проходили проверку на полиграфе, где Свечкоренко признался, что они расстались больше года назад, однако никак не могли развесить.

Отметим, что Роман был фаворитом Златы Огневич, но это не "спасло" мужчину и "холостячка" отпустила его домой. Однако шанс вернутся в проект, Злата предоставила Роману. Она потребовала завершить бракоразводный процесс. Так мужчина и поступил, после чего вернулся на реалити-шоу.



