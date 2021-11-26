NYT: У Байдена пытаются отговорить Путина от полномасштабного вторжения в Украину

Представители Администрации Джо Байдена до сих пор не уточняют "красные линии" по агрессии России, пересечение которых может вызвать какие-то более решительные действия со стороны Вашингтона, а не только дипломатическую "обеспокоенность". Это вызвало вопрос, насколько далеко Байден готов пойти в конфронтации с Путиным из-за Украины.

Об этом говорится в публикации NYT, пишет УНИАН.

По словам собеседников издания, сейчас администрация Байдена сосредоточена решении кризиса по дипломатических каналах, чтобы сдержать и отговорить Путина. Наконец, может идти речь и о второй встрече президентов.

У Байдена настаивают на продолжении диалога с Путиным. В то же время официальные лица США вместе с партнерами вырабатывают варианты наказания РФ за любые новые провокации, включая мощные экономические санкции против российских банков и производителей энергии.

Среди вариантов также наложение санкций на пользование российским олигархам Visa и Mastercard и ограничения на въезд.

Бывший глава Совета нацбезопасности Фиона Хилл заявила в комментарии журналистам, что во времена Трампа Путин хотел исключить Европу из переговоров и заключить с США отдельное соглашение, поэтому активное участие ЕС в этом вопросе "является на самом деле вызовом".

"США не должны здесь быть главным двигателем", - добавила она.

Один из собеседников NYT отметил, что Путин может усомниться в том, что Запад захочет довести до конца свои угрозы, и убедиться, что Байден сосредоточит внимание на Китае.

Аналитики издания убеждены, что нынешнее наращивание войск РФ является своеобразной пробой Кремля, станет ли действовать решительно администрация Байдена и Европа в случае полномасштабного наступления на Украину.