Встреча Путина и Байдена: о чем будут торговаться и чего ждать Украине — эксперт

Российская сторона не хочет ждать и будет настаивать, чтобы встреча президентов РФ и США состоялась как можно скорее, потому что Путину есть что предложить Байдену.

Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров анонсировал встречу российского и американского президентов Владимира Путина и Джозефа Байдена. При этом он сообщил, что во время этой встречи точно будет обсуждаться тема Украины.

Об этом сообщает политический эксперт Александр Кочетков в статье для «Главреда», информирует UAINFO.org.

У нас сразу начали задаваться вопросом, чего Украине ожидать от предстоящего разговора. Но, учитывая, что с момента их предыдущей встречи не появились никакие новые вводные, никакие новые обстоятельства, рассчитывать на какое-либо продвижение в урегулировании ситуации на Донбассе бесполезно. За это время ни позиция США, ни позиция России нисколько не изменились.

Россия сейчас пытается подмять под себя Беларусь, а дальше она попытается подтянуть и Украину, но так, чтобы наша страна оставалась на определенной самоокупаемости. Именно об этом говорит и Путин, и внешнеполитическое ведомство РФ в лице Лаврова, и идеолог Кремля Сурков.

В частности, последний недавно опубликовал свою статью, в которой заверил, что Россия неизбежно будет расширяться, и обосновал – почему. Но прекрасно понятно, что именно подразумевается под «расширением России» – взятие Москвой под контроль Беларуси, Украины и всего постсоветского пространства. Россия иначе не может: стремиться к этому – ее естественное состояние.

То есть посягательства России на Украину будут продолжаться. Чтобы ослабить нашу страну, РФ создает для нас ряд проблем, в частности, с энергоносителями.

На встрече Путина и Байдена тема Украины если и будет упомянута, то вскользь – ее будут избегать обе стороны, потому что это раздражающий вопрос. Россия и США имеют совершенно противоположные позиции относительно путей решения украинского вопроса, и ни Путин, ни Байден не хотят ни на шаг отступать от собственных позиций. Байден поддерживает независимую и целостную Украину, а Путин продолжает настаивать, что Украина как государство не состоялась, и ею должна управлять Россия.

Россию и Соединенные Штаты сейчас беспокоят совсем другие вопросы. Главный из них – вопрос энергопоставок в Европу и позиция США в отношении Северного потока-2.

Ради решения этого вопроса Москва может пойти на определенные уступки Штатам относительно Китая. Цель России – снятие американцами давления относительно Северного потока-2. В первую очередь, президенты будут договариваться по этому поводу.

Обсуждать на встрече Путина и Байдена накопление российских войск вблизи украинской границы и поддержку, которую из-за этого будут оказывать США Украине, никто не будет. Ведь о своих намерениях Штаты говорят публично, когда предупреждают Россию: если произойдет вторжение в Украину, Вашингтон прибегнет к таким-то и таким-то действиям. Здесь нечего обсуждать – обсуждают, как правило, позиции, которые можно сблизить, а по Украине они никак не сближаются, каждый стоит на своем.

Лавров, сообщая о встрече, среди прочего, сказал, что в Москве исходят из того, что США лучше, чем другие, понимают ситуацию вокруг Донбасса и могут повлиять на Киев. Какого «влияния на Киев» Москва ждет от Вашингтона – не секрет, потому что россияне публично заявляли об этом не раз: РФ хочет, чтобы США надавили на Украину и заставили ее выполнять Минские договоренности в транскрипции Кремля, то есть сначала признание «республик», проведение выборов в ОРДЛО, а затем Россия, если захочет, отдаст Украине контроль над украинско-российской границей.

Но для Украины пойти на это сейчас, когда в ОРДЛО действует рублевая зона, а Россия начала признавать и допускать на российский рынок товары из «ЛНР» и «ДНР», фактически будет означать запустить Россию внутрь Украины на льготных условиях. Это недопустимо, тогда проще отказаться вообще от Украины как таковой.

Впрочем, Москва именно к этому стремится и не скрывает этого. Она хочет, чтобы Украины, даже такой относительно независимой и относительно самостоятельной, как сейчас, не было.

Однако в России нет ничего такого, что бы она могла предложить США, а Штаты в ответ начали бы заставлять нас выполнять «Минск» в трактовке Кремля. То есть у России нет предложения, от которого Штаты не смогут отказаться.

Да ей особо и не нужно искать такое предложение для Вашингтона, потому что Украина сегодня сама потихоньку сползает в сторону России: у нас есть масса проблем, скоро нам перестанут давать деньги Европа и Штаты, и тогда единственным, кто с деньгами и кто захочет с нами иметь дело в обмен на выполнение политических условий, будет Россия.

Однако России есть что предложить Соединенным Штатам, чтобы те дали возможность ввести в эксплуатацию Северный поток-2: это определенное сотрудничество РФ и США в отношении Китая в обмен на отсутствие противодействия Штатов запуску СП-2. А противодействие США сейчас очень существенное: они вводят санкции против тех компаний и структур, которые каким-то образом причастны к Северному потоку-2, и их прекращают обслуживать связанные со Штатами банки.

А это значит, что рейтинг этих структур просто выйдет в ноль. То есть это – действительно сокрушительные и болезненные санкции, которые уничтожают бизнес-структуру, а не такие ничтожные, как у нас.

Пока что конкретная дата проведения встречи Путина и Байдена не называется, но можно даже не сомневаться, что Москва будет настаивать на том, чтобы она состоялась как можно быстрее – до нового года или в начале следующего.