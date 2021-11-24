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Переміщення військ РФ біля кордонів України "вкрай незвичайні", а заяви про навчання робляться для прикриття, – заступник генсека НАТО Джоане

  10   0 24.11.2021, 14:04 | Новости, Политика
Переміщення військ РФ біля кордонів України "вкрай незвичайні", а заяви про навчання робляться для прикриття, – заступник генсека НАТО Джоане

Організація Північноатлантичного договору стурбована "вкрай незвичайним" нарощуванням російської військової присутності навколо України.

Як інформує Ліга, про це сказав заступник генерального секретаря Північно-Атлантичного альянсу Мірча Джоане в інтерв'ю румунській редакції Радіо Свобода.

Джоане назвав переміщення російських військ біля кордонів України "вкрай незвичайними".

"Ми стурбовані, тому що бачимо незвичайну та значну мобілізацію російської військової присутності навколо України (...) Ми вважаємо Крим і завжди будемо розглядати Крим як суверенну територію України, що незаконно окупована Російською Федерацією", - сказав він.

Також Джоане відмовився однозначно інтерпретувати рухи військ РФ як пряму загрозу, але наголосив, що розвідка НАТО уважно спостерігає за ними.

"Ми намагаємося забезпечити ситуаційну поінформованість, тобто впевненість, що у нас є повна картина того, що відбувається", - сказав він.

Заступник голови НАТО вважає, що заяви Росії, начебто вона просто проводить навчання на власній території, робляться лише для прикриття. За його даними, активність, що спостерігається, не дозволяє в це повірити. Він додав, що керівництво Альянсу "переконує російську сторону відмовитись від військового нарощування, яке відбувається практично по всьому периметру України". 

Заступник генсека НАТО підкреслив, що все, що робить Альянс у регіоні, має виключно оборонний характер і є повністю прозорим. "У нашій реакції немає нічого політичного, це просто самозахист", - пояснив він.

Він також заявив, що риторика, ніби НАТО становить потенційну загрозу для Росії, просто невірна.

"У нас на Чорному морі три члени союзу - Румунія, Болгарія та Туреччина, а також два важливі партнери - Україна та Грузія. Тому цілком закономірно, що ми робимо те, що маємо. Зрештою, це не блок НАТО окупував Крим і вторгнувся" у східну Україну", - сказав Джоане. 

"Вечірні Вісті" 

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