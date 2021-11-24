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Загадкова смерть ювеліра під Полтавою обростає новими подробицями (відео)

  6   0 24.11.2021, 13:01 | Новости, Происшествия
Загадкова смерть ювеліра під Полтавою обростає новими подробицями (відео)

Офіційну причину смерті чоловіка озвучать після розширених висновків експертів / фото ua.depositphotos.com

У селі Гожули під Полтавою знайшли мертвим чоловіка-ювеліра. За версією правоохоронців, він помер від переохолодження, та його дружина Тетяна заявляє про вбивство.

Тіло Миколи виявили перехожі на одній із вулиць села. Напередодні смерті він зустрічався зі своїм односельцем, йдеться в сюжеті ТСН.

Дружина Тетяна розповіла, що її чоловік побував напередодні смерті в будинку одного з односельців, це зафіксували камери. А потім він вийшов звідти один, йшов під парканом й до половини роздягнутий.

Жінка стверджує, що тіло її чоловіка було все в забоях, зуби вибиті, на голові - шрам, а біля нирки - колоті рани. У поліції ж просять почекати на розширені висновки експертів, які будуть за кілька тижнів.

"Можливо він віддавав замовлення йому (односельцю - Ред.), або забирав кошти. Щось мало стати причиною для того, щоб він пішов у цьому напрямку в такий час", - припускає жінка.

Тим часом перші висновки експертизи - нарікає вдова - визначили, що чоловік помер від  переохолодження, а її до справи навіть не залучали як потерпілу. У поліції пояснюють: чекають на розширені висновки експертів - упродовж кількох тижнів, тоді стане зрозуміло: що стало причиною смерті і чи був злочин.

"Призначено ряд додаткових експертиз, оскільки під час огляду тіла були виявлені зовнішні  ознаки тілесних ушкоджень. Можливо в цього чоловіка перед цим був з кимось конфлікт. Це також є предметом дослідження в межах цього кримінального провадження", - зазначили у поліції.

За даними із джерел ТСН у загиблого таки був конфлікт з односельцем - і нібито після вживання спиртного. Цю версію слідчі перевіряють і невдовзі можуть порушити кримінальну справу за нанесення тілесних ушкоджень.

"Вечірні Вісті"

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