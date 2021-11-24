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Киву не позбавляли ступеня кандидата наук, бо й не присуджували — МОН

  9   0 24.11.2021, 11:49 | Новости, Политика
Киву не позбавляли ступеня кандидата наук, бо й не присуджували — МОН

Народного депутата від "Опозиційної платформи - за життя" Іллю Киву не позбавляли ступеня кандидата наук, бо й не присуджували.

Цю інформацію повідомили у Міністерстві освіти і науки на запит Радіо Свобода.

"Станом на 23.11.2021 року Киві Іллі Володимировичу не присуджено науковий ступінь кандидата наук з державного управління", - ідеться у відповіді на запит.

Раніше цього місяця Кива стверджував, що його позбавили наукового ступеня, і називав це формальним приводом для його дискредитації.

У червні 2021 року МОН повідомляло, що здійснює перевірку матеріалів щодо надання Киві ступеня кандидата наук.

Нагадаємо, 26 квітня народний депутат від ОПЗЖ Ілля Кива захистив кандидатську дисертацію на тему «Механізми впливу громадянського суспільства на державне регулювання правоохоронної діяльності (на прикладі країн ЄС та України)». При цьому представники наукового середовища та журналісти заявили, що виявили низку порушень, про які вони повідомили керівництву МОН, вимагаючи скасувати рішення спеціалізованої вченої ради присудити Киві науковий ступінь кандидата наук з державного управління.

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