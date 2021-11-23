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Моторошна ДТП у Болгарії: в автобусі на трасі згоріли живцем 45 людей (відео)

  9   0 23.11.2021, 11:02 | Новости, Происшествия
Моторошна ДТП у Болгарії: в автобусі на трасі згоріли живцем 45 людей (відео)

Місце моторошної ДТП в Болгарії / скріншот відео

У Болгарії на автомагістралі "Струма" в результаті ДТП і подальшого загоряння автобуса загинули 45 осіб. 

Як пише BGNES, всього в автобусі з македонською реєстрацією їхали 52 людини. Серед загиблих - 12 неповнолітніх, а також водій автобуса. Вижити вдалося семи пасажирам, вони під наглядом медиків, інформує УНІАН.

Аварія сталася близько третьої ночі

"На 31-му кілометрі траси сталася ДТП з автобусом, в якому їхали 52 людини, в результаті чого виникла пожежа. Загинули 45 людей. На місці керує ситуацією глава МВС. Оперативно-розшукові заходи тривають, але пожежа сталася в результаті нещасного випадку. Решта постраждалих доставлені в лікарню, їх стан не важкий", - повідомив журналістам начальник пожежної охорони Нікола Ніколов.

Прем'єр-міністр Північної Македонії висловив співчуття у зв'язку з подією. Наразі рух трасою тимчасово обмежено.


За словами мера болгарського міста Перник, точна причина аварії поки не відома, розглядають кілька версій.

"Причин аварії може бути багато, можливо, водій спав, може бути інша причина. З учорашнього дня йде дощ, ділянка пряма з ухилом, - сказав Станіслав Владимиров.

На зазначеній ділянці водії часто перевищують швидкість, що призводить до великої кількості ДТП.

Дорожній експерт з Болгарії Діана Русинова розповіла, що на ділянці траси було багато проблем, минулого літа там латали ями.

УНІАН

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