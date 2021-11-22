Путін створює неформальну імперію на Донбасі. Повільна анексія продовжується – Atlantic Council

Поки міжнародні лідери та світові ЗМІ продовжують міркувати про останнє нарощування Москвою військової присутності на українському кордоні, президент Росії Владімір Путін спокійно продовжує повільну анексію східної України, пише Пітер Дікінсон у блозі Atlantic Coucil, інформує ZN.UA.

Автор зазначає, що тривога щодо намірів Росії наростає з початку листопада, коли директор ЦРУ Білл Бернс приїхав до Москви, щоб застерегти Кремль від нового вторгнення в Україну. На тлі шквалу повідомлень у пресі, що містять побоювання щодо можливого майбутнього російського наступу, міністр оборони Великої Британії Бен Воллес відвідав Київ, а його український колега Олексій Резніков вирушив до Вашингтона для переговорів з міністром оборони США Ллойдом Остіном. Навіть зазвичай неконфронтаційні міністерства закордонних справ Франції та Німеччини вважали за потрібне випустити спільну заяву у різких висловлюваннях, яка інформує Росію про "серйозні наслідки", якщо Москва вирішить піти на ескалацію військової інтервенції в Україні.

Така увага до загрозливих військових маневрів Москви цілком зрозуміла, пише Дікінсон, але вона ризикує заступити той факт, що Росія вже вдерлася в Україну і з 2014 року неухильно зміцнює свій контроль над цілими регіонами країни. За останні сім років російське вторгнення в Україну призвело світ в нову холодну війну. Це залишиться найсерйознішим викликом міжнародному порядку, що ґрунтується на правилах, навіть якщо найближчими місяцями вдасться утримати Росію від нового наступу.

15 листопада Путін дав зрозуміти про свій намір продовжити неофіційну анексію східної України, видавши новий указ, який усуває бар'єри для торгівлі між окупованими Росією регіонами та Росією. Цей крок був високо оцінений окупаційною владою на Донбасі, яка назвала його "серйозним кроком до інтеграції з Росією". Ця подія не отримала такого шуму та уваги ЗМІ, як розгортання російських військ та танкових дивізій, але вона становить не меншу загрозу для майбутньої територіальної цілісності України.

Україна засудила указ Путіна як "грубе втручання" у внутрішні справи країни У своїй заяві Міністерство закордонних справ України стверджує, що цей крок "чітко демонструє цілеспрямовану політику Росії щодо втягування тимчасово окупованих територій нашої держави у свій економічний, політичний, виборчий та інформаційний простір". На жаль, для Києва, зовнішня аудиторія, схоже, не може чи не хоче визнати зловісні наслідки зусиль Росії щодо інтеграції східної України.

Недавнє зняття торговельних бар'єрів є останнім у серії кроків, зроблених Кремлем для сприяння економічній інтеграції між окупованою східною Україною та Російською Федерацією. Українські регіони, які перебувають під контролем Кремля, кілька років тому перейшли з української гривні на російський рубль, а Москва також надає значні фінансові субсидії для підтримки хворої економіки та фінансування соціальних виплат в окупованій зоні.

Економічна інтеграція - це лише один з аспектів планів Путіна щодо створення неформальної імперії на сході України. У той час як Москва анексувала Крим майже відразу після захоплення українського півострова на початку 2014 року, Кремль дотримується набагато поступового підходу до окупованих територій на сході України. Росія офіційно виступає за остаточне повернення цих регіонів під контроль України. Неофіційно Москва робить все можливе, щоб цього ніколи не сталося.

Протягом останніх семи з половиною років населення окупованої Росією східної України зазнавало кремлівської пропаганди, яка демонізує Україну та ставить під сумнів її право на існування як незалежної держави. Школярів вчать ставитися до України вороже і вважати себе росіянами, а правозахисні групи стверджують, що вивчення української мови практично зникло із системи освіти регіону.

Найзухвалішим аспектом цієї повільної анексії стала масова роздача російських паспортів українцям, які проживають на окупованому сході. Розпочате у квітні 2019 року через кілька днів після перемоги на виборах президента України Володимира Зеленського рішення про надання російського громадянства місцевому населенню змінило геополітичний баланс на сході України й фактично перетворило регіон на паспортний протекторат.

Москва не приховує, що розглядає це штучно створене російське населення як безстроковий привід для втручання у справи регіону навіть у малоймовірному випадку його майбутнього повернення під контроль України. Навесні 2021 року, під час перестрілок, заступник глави адміністрації Путіна Дмітрій Козак попередив, що російські військові "будуть змушені стати на захист" російських громадян на сході України, якщо ситуація з безпекою погіршиться. Враховуючи, що за останні два роки було видано понад півмільйона російських паспортів, цей паспортний імперіалізм є очевидною та безпосередньою загрозою суверенітету України.

Використання російського громадянства на сході України також сприяє політичній інтеграції регіону до Російської Федерації. Агітація на парламентських виборах у Росії у вересні 2021 року проходила по всій окупованій Росією східній Україні, а в голосуванні, за даними омбудсмена Людмили Денисової, взяли участь близько 230 тисяч українців.

У ході останніх виборів ключові постаті війни на сході України також піднялися до лав російського політичного істеблішменту. Найвідомішим з них став Олександр Бородай, який вперше здобув популярність у 2014 році як прем'єр-міністр так званої "ДНР".

Зараз Бородай є членом парламенту від путінської партії "Єдина Росія", він давно закликає до анексії східної України та заприсягся використовувати своє нове піднесене становище для того, щоб домагатися поглиблення інтеграції. Рішення Кремля відкрито підтримувати такі токсичні постаті, як Бородай, є разючим відходом від колишньої політики правдоподібного заперечення і є переконливим свідченням того, що Москва не має наміру в найближчому майбутньому добиватися врегулювання з Україною шляхом переговорів.

Путінська стратегія повільної анексії виявилася напрочуд успішною. У той час як міжнародна спільнота була приголомшена захопленням Криму у 2014 році, а останнім часом швидко забила тривогу з приводу концентрації військ поблизу українського кордону, практично жодної реакції на численні "дитячі кроки" Кремля, які загрожують зробити нинішню російську окупацію східної України постійною.

Натомість західні лідери в основному обмежилися порожніми висловлюваннями серйозної стурбованості, які вже давно були витлумачені Росією як мовчазне зелене світло на подальші дії. Це небажання протистояти Кремлю лише увічнює проблему. Поки Захід не накладе на Москву достатніх додаткових санкцій, поступове поглинання української території продовжуватиметься, а країна залишатиметься джерелом нескінченної міжнародної нестабільності.

У нинішніх умовах безпеки запобігання новому великому російському наступу, очевидно, є короткостроковим пріоритетом. Однак міжнародне співтовариство має визнати, що зрештою йому доведеться погасити імперські амбіції Путіна в Україні, якщо воно хоче вийти за межі сьогоднішніх умов холодної війни. У міру того, як Росія все більше зміцнюється на сході України, вартість цього тільки зростатиме, резюмує Дікінсон.

ZN.UA