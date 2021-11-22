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Княгиня Монако Шарлін зблизилася з російським олігархом – ексбойфрендом Наомі Кемпбелл

  4   0 22.11.2021, 17:04 | Новости, Мир
Княгиня Монако Шарлін зблизилася з російським олігархом – ексбойфрендом Наомі Кемпбелл

Княгиня Монако Шарлін, яка зараз проходить курс лікування в клініці, місцеперебування якої невідоме, зблизилася з російським олігархом Владиславом Дороніним - колишнім бойфрендом темношкірої британської супермоделі Наомі Кемпбелл.

Доронін, співвласник компанії "Капітал Груп", зустрічався з Наомі з 2008 по 2013 рік. У 2011 році вони обидва були гостями на весіллі Шарлін та князя Альбера, інформують Факти.

Як стверджує видання The Sun, 59-річний мільярдер надає 43-річній княгині, яка переживає сильне фізичне та емоційне виснаження, моральну підтримку. За інформацією джерела, «це дуже складна та заплутана сага, але вони перебували в контакті та проводили час разом».

Ходять чутки, що між князем Монако Альбером II та його дружиною виник розрив через звинувачення у його невірності. Альбер, однак, заперечує, що проблеми зі здоров'ям Шарлін пов'язані з їхніми стосунками. При цьому він визнав, що її нинішній стан був результатом «кількох факторів, які мають особистий характер». «Вона погано спала і зовсім погано їла. Вона сильно схудла, що зробило її вразливою до інших потенційних хвороб», - сказав він.

Як відомо, княгиня Монако тривалий час перебувала на лікуванні в ПАР, де у неї виникли ускладнення інфекції вуха, горла і носа. Княгиня, яка була відсутня в Монако за різними даними від шести до десяти місяців, повернулася додому 8 листопада, щоб за кілька днів знову залишити країну і вирушити на лікування.

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