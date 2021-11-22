На Одещині полковник поліції попався на хабарі прямо у день призначення на нову посаду

Начальника одного з відділків Національної поліції Одеської області викрили у здирництві хабара.

Про це повідомили у пресслужбі обласної прокуратури, інформує UAINFO.org.

Поліцейський чиновник вимагав у місцевого жителя $4 тисячі за непритягнення до кримінальної відповідальності за фальсифікацію документів щодо переоформлення комбайнів.

Поліцейського затримали на місці злочину під час отримання усієї суми хабара.

Фото: Прокуратура

Як повідомляє Думська з посиланням на правоохоронні органи, йдеться про полковника Володимира Панченка.

За даними видання, його затримання відбулося прямо у день призначення на посаду.

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