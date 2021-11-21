Подписка RSS-новости PDF архив Письма читателей О нас

Новости

Политика

ООС

Экономика

Авто

Общество

Мир

Происшествия

Культура

Спорт

Тема дня

Статьи

Видео

ВСЕ НОВОСТИ

14:03

Домашний кинозал – самый востребованный компонент для комфорта в доме. ФОТО

13:31

Польша призвала ЕС ужесточить ответ на миграционный и газовый шантаж Беларуси и РФ

13:04

Россия готовит нападение на Украину с танками и артиллерией: в разведке назвали сроки

12:32

В России при ДТП из багажника авто выпал труп

12:05

Количество вакцинированных от COVID за сутки в Украине упало вдвое

11:33

Китай заявил о снижении дипломатических отношений с Литвой

11:06

Хави: У "Барселоны" впереди еще много работы

10:34

В Украине отмечается День Достоинства и Свободы

10:07

Пентагон заключил контракты на разработку гиперзвуковых систем

09:35

На Сумщине ребенка засыпало землей

09:08

В Украине третий день подряд больше выздоровевших, чем больных COVID: статистика Минздрава

08:36

Возле Песков оккупанты стреляли из гранатометов и пулеметов

08:09

Флорентино Перес: Футбол умрет, если ничего не делать

07:10

Бывшего жениха Дженнифер Лопес заподозрили в романе с 53-летней моделью

06:11

Симптомы инфекции почек, которые нельзя игнорировать

вся лента новостей

КАЛЕНДАРЬ НОВОСТЕЙ

«     Ноябрь 2021    »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
           
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
            

Россия готовит нападение на Украину с танками и артиллерией: в разведке назвали сроки

  82   0 21.11.2021, 13:04 | Новости, Политика
Россия готовит нападение на Украину с танками и артиллерией: в разведке назвали сроки

Россия сосредоточила более 92 000 военных вокруг границ Украины и готовится к нападению в конце января-начале февраля. Однако атаке РФ предшествуют серии психологических операций, которые сейчас проводятся, чтобы дестабилизировать ситуацию в нашей стране и спровоцировать протесты.

Об этом сообщает руководитель Главного управления разведки Миноброны Украины Кирилл Буданов в интервью изданию Military Times

Нападение с танками и артиллерией

По словам главы разведки, такая атака, вероятно, будет включать авиаудары, артиллерийские и бронетанковые атаки, за которыми последуют воздушно-десантные атаки на востоке, десантные атаки в Одессе и Мариуполе и меньшим вторжением через Беларусь.

"Атака, которую готовит Россия, будет гораздо разрушительнее, чем любая ранее в конфликте, начавшемся в 2014 году, в результате которого были убиты около 14 000 украинцев",- отметил Буданов.

Он подчеркнул, что масштабные российские военные учения "Запад-21", проведенные ранее в этом году, доказали, например, что РФ может одновременно перебросить до 3500 десантников и военнослужащих специальных операций.

Как подчеркнул глава ГУР, пока Россия наращивает численность войск и систем вооружения в оккупированном Крыму, размещая, в частности, системы баллистических ракет малой дальности "Искандер" и другие виды оружия в других местах вблизи границы.

Он отметил, что даже суровые погодные условия в январе-феврале никак не отвадит РФ от нападения.

"Для нас и россиян это не проблема", - сказал Буданов.

Дестабилизация ситуации и протесты

Как пояснил руководитель разведки, любая русская атака будет осуществлена после серии психологических операций, которые сейчас проводятся, чтобы дестабилизировать ситуацию в Украине.

"Они хотят разжечь беспорядки из-за протестов и митингов, которые показывают, что люди настроены против правительства", - заявил Буданов.

По его словам, эти усилия включают протесты против COVID-вакцинации, что, по словам Буданова, были организованы Россией, которая пытается разжечь беспорядки, связанные с экономикой и энергоснабжением.

Кроме того, Буданов сказал, что РФ пытается поднять антиправительственные настроения в Украине с помощью ситуации с "вагнеровцами".

"Они (россияне - ред) хотят подтолкнуть к беспорядкам из-за протестов и митингов, которые бы засвидетельствовали антиправительственные настроения людей. Российские психологические операции используют, чтобы показать, что "власть предала народ", - резюмировал Буданов.

Лента статей

Зеленський має визнати, що відсутність у нього політичноі волі та його некомпетентність створили загрозу національним інтересам, - Гайдай

Зеленський має визнати, що відсутність у нього політичноі волі та його некомпетентність створили загрозу національним інтересам, - Гайдай

"Мне нравится, что здесь коррупция": Украина манит беззаконием, дешевизной и рейв-вечеринками — The New York Times

"Мне нравится, что здесь коррупция": Украина манит беззаконием, дешевизной и рейв-вечеринками — The New York Times

Вашингтон предостерег Россию от "серьезной ошибки" в Украине — The New York Times

Вашингтон предостерег Россию от "серьезной ошибки" в Украине — The New York Times

вся лента статей

АРХИВ НОВОСТЕЙ

Ноябрь 2021 (483)
Октябрь 2021 (769)
Сентябрь 2021 (720)
Август 2021 (745)
Июль 2021 (601)
Июнь 2021 (724)

ФОТОАРХИВ

«     Декабрь 2014    »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
   
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
    
Погода
Киев

влажность:

давление:

ветер:

Погода на 10 дней от sinoptik.ua
Все права на материалы, которые содержит этот сайт, охраняются в соответствии с законодательством Украины.
Использование материалов сайта Вечерние Вести разрешается при наличии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки)
Вечерние Вести © 2010-2014 Контактная информация [email protected]