Россия готовит нападение на Украину с танками и артиллерией: в разведке назвали сроки

Россия сосредоточила более 92 000 военных вокруг границ Украины и готовится к нападению в конце января-начале февраля. Однако атаке РФ предшествуют серии психологических операций, которые сейчас проводятся, чтобы дестабилизировать ситуацию в нашей стране и спровоцировать протесты.

Об этом сообщает руководитель Главного управления разведки Миноброны Украины Кирилл Буданов в интервью изданию Military Times

Нападение с танками и артиллерией

По словам главы разведки, такая атака, вероятно, будет включать авиаудары, артиллерийские и бронетанковые атаки, за которыми последуют воздушно-десантные атаки на востоке, десантные атаки в Одессе и Мариуполе и меньшим вторжением через Беларусь.

"Атака, которую готовит Россия, будет гораздо разрушительнее, чем любая ранее в конфликте, начавшемся в 2014 году, в результате которого были убиты около 14 000 украинцев",- отметил Буданов.

Он подчеркнул, что масштабные российские военные учения "Запад-21", проведенные ранее в этом году, доказали, например, что РФ может одновременно перебросить до 3500 десантников и военнослужащих специальных операций.

Как подчеркнул глава ГУР, пока Россия наращивает численность войск и систем вооружения в оккупированном Крыму, размещая, в частности, системы баллистических ракет малой дальности "Искандер" и другие виды оружия в других местах вблизи границы.

Он отметил, что даже суровые погодные условия в январе-феврале никак не отвадит РФ от нападения.

"Для нас и россиян это не проблема", - сказал Буданов.

Дестабилизация ситуации и протесты

Как пояснил руководитель разведки, любая русская атака будет осуществлена после серии психологических операций, которые сейчас проводятся, чтобы дестабилизировать ситуацию в Украине.

"Они хотят разжечь беспорядки из-за протестов и митингов, которые показывают, что люди настроены против правительства", - заявил Буданов.

По его словам, эти усилия включают протесты против COVID-вакцинации, что, по словам Буданова, были организованы Россией, которая пытается разжечь беспорядки, связанные с экономикой и энергоснабжением.

Кроме того, Буданов сказал, что РФ пытается поднять антиправительственные настроения в Украине с помощью ситуации с "вагнеровцами".

"Они (россияне - ред) хотят подтолкнуть к беспорядкам из-за протестов и митингов, которые бы засвидетельствовали антиправительственные настроения людей. Российские психологические операции используют, чтобы показать, что "власть предала народ", - резюмировал Буданов.