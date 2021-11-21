В России при ДТП из багажника авто выпал труп

В багажнике Mitsubishi Galant лежали лопаты, веревка и мешки. Вероятно, злоумышленники везли закапывать труп.

Во Всеволожском районе Ленинградской области автомобиль врезался в ограждение, после чего из багажника на дорогу выпало тело мужчины с перерезанным горлом. Люди, находящиеся в авто, скрылись, пишет 78.ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Происшествие случилось около 4.10 утра. Автомобиль Mitsubishi Galant, из которого выпал мертвый мужчина, принадлежит 57-летнему жителю Оренбургской области.

По словам очевидцев, после ДТП из машины выбежали несколько человек и скрылись в лесу.

Позднее, при осмотре места происшествия, в багажнике автомобиля были обнаружены две лопаты, веревка и мешки. Судя по всему, злоумышленники везли закапывать труп.

Подозреваемых разыскивают.