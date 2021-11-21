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Польша призвала ЕС ужесточить ответ на миграционный и газовый шантаж Беларуси и РФ

  3   0 21.11.2021, 13:31 | Новости, Видео, Мир
Польша призвала ЕС ужесточить ответ на миграционный и газовый шантаж Беларуси и РФ

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что обстановка с мигрантами на российско-белорусской границе является самой большой попыткой Лукашенко и Путина дестабилизировать ситуацию в ЕС. Он призвал Европу усилить общий ответ на шантаж миграционной политики Беларуси и энергетический и газовый шантаж РФ.

Об этом сообщает в Twitter канцелярии премьер-министра.

"Гибридная война Лукашенко и Путина против ЕС продолжается. Это самая большая попытка дестабилизировать общество за 30 лет. Польша не поддастся шантажу и сделает все возможное, чтобы защитить границы ЕС. Но Польша, Литва, Латвия и Эстония нуждаются в поддержке. Мы должны вместе защищать Европу", - заявил Моравецкий.

По его словам, ЕС должен сосредоточиться на таких приоритетах как: безопасность на востоке, энергетический и газовый кризис и риски, связанные с "Северным потоком-2".

"Мы должны сосредоточить свое внимание на восточном участке, и именно об этом я говорю с европейскими лидерами. Мы должны усилить наш общий ответ на шантаж миграционной политики и российский энергетический и газовый шантаж", - отметил Моравецкий.

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