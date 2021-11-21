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США обеспокоены действиями и заявлениями России в отношении Украины, - Госдеп

  6   0 21.11.2021, 04:13 | Новости, Политика
США обеспокоены действиями и заявлениями России в отношении Украины, - Госдеп

США обеспокоены военной активностью России на границе с Украиной. Кроме того, опасения вызывают заявления и действия, которые наблюдаются со стороны российских официальных лиц.

Об этом заявил госсекретарь США Энтон Блинкен.

"Мы действительно обеспокоены необычной военной активностью России на границе с Украиной. У нас есть серьезные опасения по поводу некоторых высказываний, которые мы слышим и слышим из России, а также в социальных сетях", - приводит слова Блинкена издание Barrons.

По словам главы Госдепа, союзники США разделяют опасения в отношении России. При этом он отметил, что неизвестно, какие цели преследует президент РФ Владимир Путин.

"Но мы знаем, что происходило в прошлом. Мы знаем, как пытаться процитировать какую-то иллюзорную провокацию со стороны Украины или любой другой страны и использовать это в качестве предлога для того, что Россия планирует предпринять", - добавил Блинкен, имея в виду события 2014 года, когда Украина лишилась части территории, а на востоке страны началась война.

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