Названы виды топлива, которые чаще всего подделывают на заправках

По результатам проверки, 5874,8 тонны продукции не соответствовали установленным требованиям, а 1357,6 тонны - и вовсе представляли опасность.

С начала текущего года Государственная экологическая инспекция провела 934 проверки состава горюче-смазочной продукции - автомобильных бензинов и дизельного горючего, передает Корреспондент.

Так, лабораторная экспертиза показала, что 5874,8 тонны проверенной продукции не соответствовали установленным требованиям. Это горючее таких видов: А-92-Евро5-Е5, А-95-Евро5-Е5, А-95-Евро5-Е5 «Shell V Power», ДП-Л-Евро5-В0 «Shell V Power», А -95-Евро5-Е5 «Plus», ДП-Л-Евро5-В0 «Plus», А-95-Евро5-Е5 «Shebel», ДП-Л-Евро5-В0 «Energy».

Кроме того, 1357,6 тонны топлива и вовсе представляли опасность. Речь идет о А-95-Евро5-Е5, А-92-Евро5-Е5 и 95-Евро5-Е5 «Shebel».

Экологи отмечают, что отклонения фиксировались по содержанию серы, детонационной устойчивости, объемной доле бензола, массовой доле кислорода, объемной доле кислородсодержащих соединений и температуре вспышки в закрытом тигле.

«По результатам проверок вынесено 1624 решения о принятии ограничительных мер и наложено административно-хозяйственных санкций на общую сумму более 14,5 млн грн», - отметили в Госэкоинспекции.