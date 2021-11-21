Подписка RSS-новости PDF архив Письма читателей О нас

Новости

Политика

ООС

Экономика

Авто

Общество

Мир

Происшествия

Культура

Спорт

Тема дня

Статьи

Видео

ВСЕ НОВОСТИ

05:12

Названы виды топлива, которые чаще всего подделывают на заправках

04:13

США обеспокоены действиями и заявлениями России в отношении Украины, - Госдеп

03:05

У Туска на три месяца отобрали водительские права за превышение скорости

02:06

Арум: Комми - адский боец, за их бой с Ломаченко люди заплатят деньги

01:07

Названы болезни, о которых сигнализирует утренний кашель

00:08

Шесть компаний к 2040 году откажутся от выпуска бензиновых машин

23:03

В Польше 41-летний украинец погиб в необычном ДТП

22:04

Китай оштрафовал технологических гигантов за нарушение антимонопольных законов

21:32

Клопп высказался о своем будущем в "Ливерпуле"

21:05

Присяжные оправдали подростка, застрелившего двух человек во время беспорядков в США

20:33

Украинец в Польше нашел больше тысячи евро и сдал в полицию

20:06

В Киеве на мосту Патона водитель открыл стрельбу: мужчину задержали

19:34

"Милан" увеличит зарплату одному из лидеров полузащиты

19:07

Ситуация на границе с Россией напряженная, но признаков наступления нет, - Шмыгаль

18:35

На Донбассе с начала суток сохраняется "тишина"

вся лента новостей

КАЛЕНДАРЬ НОВОСТЕЙ

«     Ноябрь 2021    »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
           
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
            

Названы виды топлива, которые чаще всего подделывают на заправках

  7   0 21.11.2021, 05:12 | Новости, Авто
Названы виды топлива, которые чаще всего подделывают на заправках

По результатам проверки, 5874,8 тонны продукции не соответствовали установленным требованиям, а 1357,6 тонны - и вовсе представляли опасность.

С начала текущего года Государственная экологическая инспекция провела 934 проверки состава горюче-смазочной продукции - автомобильных бензинов и дизельного горючего, передает Корреспондент.

Так, лабораторная экспертиза показала, что 5874,8 тонны проверенной продукции не соответствовали установленным требованиям. Это горючее таких видов: А-92-Евро5-Е5, А-95-Евро5-Е5, А-95-Евро5-Е5 «Shell V Power», ДП-Л-Евро5-В0 «Shell V Power», А -95-Евро5-Е5 «Plus», ДП-Л-Евро5-В0 «Plus», А-95-Евро5-Е5 «Shebel», ДП-Л-Евро5-В0 «Energy».

Кроме того, 1357,6 тонны топлива и вовсе представляли опасность. Речь идет о А-95-Евро5-Е5, А-92-Евро5-Е5 и 95-Евро5-Е5 «Shebel».

Экологи отмечают, что отклонения фиксировались по содержанию серы, детонационной устойчивости, объемной доле бензола, массовой доле кислорода, объемной доле кислородсодержащих соединений и температуре вспышки в закрытом тигле.

«По результатам проверок вынесено 1624 решения о принятии ограничительных мер и наложено административно-хозяйственных санкций на общую сумму более 14,5 млн грн», - отметили в Госэкоинспекции.

 

Лента статей

Зеленський має визнати, що відсутність у нього політичноі волі та його некомпетентність створили загрозу національним інтересам, - Гайдай

Зеленський має визнати, що відсутність у нього політичноі волі та його некомпетентність створили загрозу національним інтересам, - Гайдай

"Мне нравится, что здесь коррупция": Украина манит беззаконием, дешевизной и рейв-вечеринками — The New York Times

"Мне нравится, что здесь коррупция": Украина манит беззаконием, дешевизной и рейв-вечеринками — The New York Times

Вашингтон предостерег Россию от "серьезной ошибки" в Украине — The New York Times

Вашингтон предостерег Россию от "серьезной ошибки" в Украине — The New York Times

вся лента статей

АРХИВ НОВОСТЕЙ

Ноябрь 2021 (457)
Октябрь 2021 (769)
Сентябрь 2021 (720)
Август 2021 (745)
Июль 2021 (601)
Июнь 2021 (724)

ФОТОАРХИВ

«     Декабрь 2014    »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
   
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
    
Погода
Киев

влажность:

давление:

ветер:

Погода на 10 дней от sinoptik.ua
Все права на материалы, которые содержит этот сайт, охраняются в соответствии с законодательством Украины.
Использование материалов сайта Вечерние Вести разрешается при наличии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки)
Вечерние Вести © 2010-2014 Контактная информация [email protected]