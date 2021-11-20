Єрмак передав доручення Зеленського про перенесення операції щодо "вагнерівців" – Бурба

Василь Бурба (фото архівне)

Колишній начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони Василь Бурба заявив, що команду перенести операцію захоплення "вагнерівців" у липні 2020 року дав президент України, про що йому повідомив голова Офісу президента Андрій Єрмак.

«Ми піднялися на четвертий поверх і нам повідомили, що з нами буде розмовляти глава Офісу (Андрій Єрмак - ред.). Ми провели розмову. Нас було троє - я, перший заступник Руслан Баранецький і глава Офісу. Відбулася доповідь про зміни обстановки щодо наступного етапу - тобто, планова доповідь, яку ми робили щодо спільної операції протягом деякого часу. У зв'язку з тим, що він був делегований президентом, я отримав вказівку щодо перенесення фінального етапу. Я отримав відповідь, що це вказівка президента, тобто, особа, яка була делегована й перед цим була присутня, повідомила, що це команда президента», - сказав Бурба в інтерв'ю, показаному в ефірі програми «Свобода слова із Савіком Шустером», інформує Радіо Свобода.

Бурба зазначив, що письмової вказівки не було.

Крім того, він висловив думку, що провал операції стався «завдяки людям, які перебувають у владних кабінетах і які, на мою думку, зливають і передають інформацію ворогові».

«Моя суб'єктивна точка зору - операцію не можна було переносити. Саме перенесення - це один із варіантів, чому в нас стався провал», - сказав Бурба.

Раніше нинішній начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони Кирило Буданов заявив, що керівник Офісу президента Андрій Єрмак не міг втручатися у проведення будь-якого спеціального заходу у справі «вагнерівців».

В оприлюдненому 16 листопада розслідуванні Bellingcat і російського видання The Insider йдеться про те, що ймовірна планована операція української розвідки із затримання російських найманців була зірвана після того, як Офіс президента України Володимира Зеленського вирішив її перенести.

За словами ексголови ГУР Міноборони Василя Бурби, на якого посилався Bellingcat, голова ОП Андрій Єрмак запропонував перенести операцію на тиждень після того, як стало відомо про угоду щодо припинення вогню. Бурба натомість пропонував затримати операцію на чотири дні. Зрештою її вирішили перенести на п'ять днів.

Радіо Свобода звернулося до Андрія Єрмака, щоб отримати коментар щодо цього розслідування, і чекає на відповідь.

Bellingcat зазначає, що не зміг підтвердити факти цих переговорів у Офісі президента.

18 листопада журналістка Яніна Соколова оприлюднила документи, які підтверджують підготовку в Україні спецоперації із затримання найманців і те, що її фінальний етап перенесли. В Офісі президента розкритикували такі дії журналістки і заявили, що це «серйозний удар», бо Росія тепер знає всі нюанси роботи української розвідки.

Раніше президент України Володимир Зеленський, коментуючи повідомлення про зірвану операцію, заявляв, що «ідея такої операції - це була ідея, скажімо так, інших країн, точно не України»/

Радіо Свобода