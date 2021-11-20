З понеділка у Києві відкриються всі заклади освіти, а також мистецькі та спортивні школи

Зазначається, що відновити очне навчання заклади можуть за умови дотримання протиепідемічних вимог, встановлених урядом для "червоної" зони" епіднебезпеки.

З понеділка, 22 листопада, у Києві очне навчання відновлять усі заклади освіти, а також мистецькі школи і заклади фізичної культури та спорту.

Як повідомляє прес-служба Київської міськдержадміністрації, відповідне рішення ухвалила постійна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій КМДА, інформує UAINFO.org.

"Так, з 22 листопада відновлять освітній процес у приміщеннях закладів освіти всіх типів та форм власності: спеціалізованої, позашкільної, професійної (професійно-технічної), фахової передвищої, вищої освіти, а також закладів фізичної культури та спорту, мистецьких шкіл і закладів мистецької освіти", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що відновити очне навчання заклади можуть за умови дотримання протиепідемічних вимог, встановлених урядом для "червоної" зони.

В КМДА нагадали, що місто ухвалило рішення про відновлення очного освітнього процесу з наступного понеділка, спираючись на два основних фактори: стійка динаміка зниження рівня госпіталізації хворих на COVID-19 та зниження відсотка завантаженості ліжок із киснем у столичних лікарнях.

"Усі столичні школи підключені до опалення і готові з 22 листопада прийняти учнів і поновити очний навчальний процес",- додали в мерії.

Раніше вже повідомлялося, що мер столиці Віталій Кличко анонсував закінчення "дистанційки" для учнів 1-4 класів.