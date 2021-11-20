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Конфискация авто и штрафов на 130 тыс. грн: украинец получил 147 штрафов. ВИДЕО

  6   0 20.11.2021, 01:10 | Новости, Авто
Конфискация авто и штрафов на 130 тыс. грн: украинец получил 147 штрафов. ВИДЕО

Совместная кампания Министерства юстиции и Министерства внутренних дел запущена в работу. Злостных неплательщиков штрафов за нарушение ПДД лишают их автомобилей.

Инициатива была запущена в работу в Харькове. Именно там был изъят первый автомобиль за неуплату штрафов за превышение скорости. Теперь кампания распространилась и на столицу, пишет портал "bigmirАВТО", информирует UAINFO.org.

За последние пару дней в Киеве было проведено 7 изъятий автомобилей. Об этом сообщает заместитель главы Минюста по вопросам исполнительной службы Андрей Гайченко на своей странице в соцсетях.

Чиновник назвал отечественного рекордсмена по неуплаченным штрафам. Им оказался владелец автомобиля Range Rover. Водитель получил 147 штрафов, и ни один из них не уплатил. Общая сумма штрафов достигает 130 тысяч гривен. Камеры автоматической фиксации регистрировали скорость внедорожника на отметке 167км/ч. (в черте города).

Владельцы конфискованных автомобилей смогут получить обратно свои транспортные средства. Для этого нужно оплатить все штрафы и компенсировать затраты на эвакуацию авто.

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