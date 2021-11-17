НАБУ завершило розслідування справи про розтрату зерна Держрезерву

Національне антикорупційне бюро і Спеціалізована антикорупційна прокуратура завершили розслідування справи про розтрату зерна Державного агентства резерву України на суму понад 3,2 млн грн.

Про це повідомляє прес-служба НАБУ, повідомляє "Слово і діло".

«16 листопада НАБУ і САП завершили розслідування за фактом можливої розтрати службовими особами Державного агентства резерву України зерна на суму понад 3,2 млн грн. Стороні захисту відкрили матеріали слідства перед складанням обвинувального акта», - інформує відомство.

Як нагадали в НАБУ, серед підозрюваних: керівник однієї з філій ДП «Охтирський комбінат хлібопродуктів» Державного агентства резерву України; керівник виробничо-технічної лабораторії філії ДП «Охтирський КХП» Держрезерву та керівник елеватору філії ДП «Охтирський КХП» Держрезерву.

Як відомо, 22 листопада НАБУ і САП повідомили про підозру в.о. директора філії «Хлібна база» Олегу Красноскутському. 24 листопада його відправили під цілодобовий домашній арешт. 9 грудня НАБУ і САП повідомили про підозру в.о. майстра зміни елеватора філії «Хлібна база», а 16 грудня - в.о. начальника виробничо-технічної лабораторії цього ж підприємства.

Нагадаємо, за версією слідства, у листопаді в.о. директора філії Держрезерву, без отримання дозволу власника зерна, яке зберігалося на базах, вирішив відвантажити його комерційним структурам без оплати з їхнього боку. У такий спосіб він планував заволодіти понад 189 тонами зерна вартістю понад 3,2 млн грн, яке належало Держрезерву. Пізніше детективи встановили, що загальний обсяг необлікованих зернових перевищує 800 тонн, а його вартість сягає 6 млн грн. Нещодавно НАБУ знову запобігло розкраданню зерна на цьому підприємстві.

"Вечірні Вісті"