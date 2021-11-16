Клімкін: Німеччина домовилася з Путіним про газ через нашу голову

Припинення сертифікації "Північного потоку-2" не має нас сильно радувати. Скоріше навпаки, адже створюється окрема компанія, що відповідатиме за частину "Північного потоку-2" на німецькій території і в німецьких територіальних водах.

Про це у Facebook пише ексміністр закордонних справ України Павло Клімкін, інформує UAINFO.org.

Там буде в повному обсязі діяти законодавство Євросоюзу. А от стосовно іншої частини ПП2 схоже є домовленість з європейського законодавства "з"їхати". На фоні заповнення газпромом сховищ насамперед у Німеччині виглядає так, що Німеччина з Путіним з основних енергетичних питань домовилася. Путін не дасть "замерзнути" Європі, що само по собі виглядає кепсько. Путін гру звісно не виграв, але цей раунд в Німеччині так і це буде їй коштувати.

Схоже, що домовилися без нашої участі і через нашу голову, тому хотілося б знати, як враховані наші інтереси щодо продовження транзитного контракту з газпромом та купівлі газу в ЄС. Якщо таких домовленостей немає, то нам це коштуватиме набагато більше, ніж Німеччині. Енергетика це наш слабкий ланцюг і Кремль намагатиметься зруйнувати саме його.

Вихід є і ми маємо його пробити. Потрібно, щоб поляки пішли в Європейський суд із запереченням цього "розводу". А ми маємо їх підтримати.

Павло КЛІМКІН