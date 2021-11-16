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Європі доведеться робити вибір між газом РФ та підтримкою України: Джонсон заявив про ризики ескалації

  27   0 16.11.2021, 12:00 | Новости, Политика
Європі доведеться робити вибір між газом РФ та підтримкою України: Джонсон заявив про ризики ескалації

Прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон заявив, що його країна підтримує Україну в протистоянні з Російською Федерацією, тому що віддана демократичним цінностям та суверенітету. Також він наголосив, що Європі доведеться зробити остаточний вибір між російським газом та захистом України.

Про це британський прем'єр заявив під час виступу в Лондоні 15 листопада, повідомляє пресслужба уряду Великобританії. Джонсон звернув увагу, що на кордоні між Україною та Росією продовжує зростати напруга/

За словами Джонсона, Великобританія, як і інші європейські країни, віддана демократії та свободі, тому неухильно буде й надалі на боці України у протистоянні Росії.

"Коли ми говоримо, що підтримуємо суверенітет і цілісність України, це не тому, що ми хочемо протистояти Росії. Це тому, що ми маємо прихильність до демократії та свободи", - сказав Борис Джонсон.

Також у своєму зверненні він зачепив тему нового газового трубопроводу з Росії до Німеччини "Північний потік 2", наголосивши, що незабаром Європа має зробити вибір.

"Ми сподіваємося, що інші європейські країни можуть визнати, що скоро чекає вибір між дедалі більшою кількістю російського газу в гігантських нових трубопроводах та захистом України з відстоюванням миру та стабільності", - зазначив прем'єр Британії.

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