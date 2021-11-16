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Альфреда Хичкока обвинили в сексуальных домогательствах

  9   0 16.11.2021, 13:07 | Новости, Культура
Альфреда Хичкока обвинили в сексуальных домогательствах

Американская актриса Дакота Джонсон заявила, что режиссер Альфред Хичкок разрушил кинокарьеру ее бабушки Типпи Хедрен. Об этом она рассказала Скотту Файнбергу во время записи подкаста Awards Chatter, сообщает The Hollywood Reporter, пишет Корреспондент.

По словам звезды, скончавшийся в 1980 году режиссер домогался Хедрен, но она постояла за себя, лишившись хороших ролей.

"Хичкок разрушил ее карьеру, потому что она не хотела с ним спать и он терроризировал ее. Его никогда не привлекали к ответственности. Совершенно неприемлемо, чтобы люди, наделенные властью, использовали ее в отношении кого-то в более слабом положении, независимо от отрасли", - подчеркнула Джонсон.

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