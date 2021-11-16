Об опасностях "Вовиной тысячи", которая после уплаты налога превратится в 805 гривень

"Относительно "вакцинаторской 1000 грн"... Во-первых, не 1000 грн, а 805 грн, так как 195 грн придется вернуть государству в виде 18% ПДФО и 1,5% военного сбора. Так как эта самая 1000 грн - это... дополнительный доход не по основному месту работы и его надо будет указать в годовой декларации (к апрелю след года)", - об этом на своей страничке в Фейсбуке пишет Юрий Гаврилечко, информирует UAINFO.org.

"Во-вторых, из ниоткуда, образуется +3 млн декларантов (3 млрд грн/1000 грн), на которых можно будет с мая 2022 года вешать штрафы за неуплату налогов?

Так как абсолютное большинство получивших эти 1000 грн и знать об этой необходимости (уплаты налогов) не будет.

Кстати, сейчас пошла масса сравнений этой выплаты с "юлиной тысячей"... так вот, в третьих, это есть чистой воды манипуляция, так как "юлина тысяча" - это возврат собственных средств граждан с их же депозитов в "Сбербанке", а не дополнительный и, потому, налогооблагаемый доход.

В-четвертых, получив, пусть и единоразово дополнительный доход, вы можете лишиться права на субсидию по ЖКХ, а еще веселее будет, когда вам ее пересчитают и вы вынуждены будете не только ее переоформлять, а еще и долги погашать, которые образуются вследствие того, что с вас ее снимут + возврат "лишней субсидии" придется делать за тот месяц, когда вы эту самую "вакцинаторскую тысячу" оформите в получение!", - завершает Гаврилечко.