Подписка RSS-новости PDF архив Письма читателей О нас

Новости

Политика

ООС

Экономика

Авто

Общество

Мир

Происшествия

Культура

Спорт

Тема дня

Статьи

Видео

ВСЕ НОВОСТИ

10:02

Знову антирекорд: кількість померлих від ускладнень коронавірусної хвороби стрімко збільшилась

09:00

Як в "Людях у чорному": вчені винайшли спосіб стирати пам'ять

08:03

Стратегія гопників: як Лукашенко та Путін атакують Європу

07:02

Зеленський "підірвав" соцмережі планами роздавати гроші за щеплення. ВІДЕО

01:05

В Вашингтоне заподозрили Россию в опасном испытании космического оружия

00:20

В Украине будут по-новому начислять налог на авто: кого заставят платить

20:00

Фильм "Красное уведомление" побил рекорд по просмотрам на Netflix

18:59

Кирилл Сазонов: Остановить Кремль, или Диагноз Путину

18:05

В Британии таксист запер террориста-смертника в авто и успел выскочить из салона до взрыва

17:03

Виктор Небоженко: Последнее испытание Меркель

16:07

Запад предупредил Украину о "высокой вероятности" вторжения России этой зимой, – FT

15:00

Українець Макс Барських офіційно став російським співаком

14:00

Злой одессит: В России решили начать говорить правду о ситуации с коронавирусом в стране?

13:01

ДБР відкрило справу після аудиту держдач у Пущі-Водиці та Конча-Заспі

12:30

У нас великі проблеми. Стандартний ПЛР-тест не здатний виявити нові штами Covid-19 – експерт

вся лента новостей

КАЛЕНДАРЬ НОВОСТЕЙ

«     Ноябрь 2021    »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
        

Знову антирекорд: кількість померлих від ускладнень коронавірусної хвороби стрімко збільшилась

  5   0 16.11.2021, 10:02 | Новости, Общество
Знову антирекорд: кількість померлих від ускладнень коронавірусної хвороби стрімко збільшилась

За добу 15 листопада в Україні: зафіксовано 16 308 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей - 1 168, медпрацівників - 327);268 088 людей вакциновано проти COVID-19. Одну дозу отримали 102 908 людей, повністю імунізовані - 165 180 людей.

Про це пише МОЗ, інформує UAINFO.org.

Також за минулу добу:

- госпіталізовано - 2 264 особи;

- летальних випадків - 838;

- одужало - 21 914 осіб.

За весь час пандемії в Україні:

- захворіло - 3 244 749 осіб;

- одужало - 2 664 373 особи;

- летальних випадків - 77 985;

- проведено ПЛР-тестувань - 15 292 648.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 12 331 552 людини, з них отримали одну дозу - 12 331 550 людей, повністю імунізовані та отримали дві дози - 8 887 415 людей. Загалом проведено 21 218 965 щеплень.

88,2% госпіталізованих із COVID-19 минулого тижня - невакциновані та не мали жодної дози антиковідної вакцини.

Лента статей

Вашингтон предостерег Россию от "серьезной ошибки" в Украине — The New York Times

Вашингтон предостерег Россию от "серьезной ошибки" в Украине — The New York Times

Европа угодила в капкан Путина — Bloomberg

Европа угодила в капкан Путина — Bloomberg

Европа забыла, кто стоит за войной России с Украиной – The Hill

Европа забыла, кто стоит за войной России с Украиной – The Hill

вся лента статей

АРХИВ НОВОСТЕЙ

Ноябрь 2021 (355)
Октябрь 2021 (769)
Сентябрь 2021 (720)
Август 2021 (745)
Июль 2021 (601)
Июнь 2021 (724)

ФОТОАРХИВ

«     Декабрь 2014    »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
   
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
    
Погода
Киев

влажность:

давление:

ветер:

Погода на 10 дней от sinoptik.ua
Все права на материалы, которые содержит этот сайт, охраняются в соответствии с законодательством Украины.
Использование материалов сайта Вечерние Вести разрешается при наличии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки)
Вечерние Вести © 2010-2014 Контактная информация [email protected]