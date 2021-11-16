Знову антирекорд: кількість померлих від ускладнень коронавірусної хвороби стрімко збільшилась

За добу 15 листопада в Україні: зафіксовано 16 308 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей - 1 168, медпрацівників - 327);268 088 людей вакциновано проти COVID-19. Одну дозу отримали 102 908 людей, повністю імунізовані - 165 180 людей.

Про це пише МОЗ, інформує UAINFO.org.

Також за минулу добу:

- госпіталізовано - 2 264 особи;

- летальних випадків - 838;

- одужало - 21 914 осіб.

За весь час пандемії в Україні:

- захворіло - 3 244 749 осіб;

- одужало - 2 664 373 особи;

- летальних випадків - 77 985;

- проведено ПЛР-тестувань - 15 292 648.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 12 331 552 людини, з них отримали одну дозу - 12 331 550 людей, повністю імунізовані та отримали дві дози - 8 887 415 людей. Загалом проведено 21 218 965 щеплень.

88,2% госпіталізованих із COVID-19 минулого тижня - невакциновані та не мали жодної дози антиковідної вакцини.