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Кирилл Сазонов: Остановить Кремль, или Диагноз Путину

  6   0 15.11.2021, 18:59 | Новости, Политика
Кирилл Сазонов: Остановить Кремль, или Диагноз Путину

"Конечно, самое эффективное средство от головной боли это топор. Но его применение при этом не рекомендуется. Потому что не всегда проблему нужно решать настолько эффективными средствами. С другой стороны - подуть на пальчик со словами «больше не болит» можно, если ребенок его слегка ударил. Для взрослого человека при, например, переломе или гонорее этот метод не поможет. То есть с точки зрения медицины все понимают - нужно сопоставить масштаб проблемы, перспективы ее развития и эффективность лекарства. В европейской политике мы пока видим заметное отставание протокола лечения от течения самой болезни", - об этом на своей страничке в Фейсбуке пишет политолог Кирилл Сазонов, информирует UAINFO.org

"Итак, что там с гибридно-мигрантской агрессией России и Беларуси против ЕС? Ах, ее еще так даже не назвали? Понятно. Какое именно слово конкретно смущает? А, большинство слов нельзя употреблять? Можно только мигранты и Беларусь. Ну и как вы собираетесь лечить болезнь без постановки верного диагноза? Ждать, что как-то само рассосется? Подуть на пальчик? Так это организованный и управляемый конфликт, а не бабайка. Если спрячешься под одеяло, чудовище не исчезнет. Чудовище из бункера или из Кремля продолжает кошмарить всех по мере своих сил и возможностей.

Что делает Евросоюз в ответ на новые вызовы? Да практически ничего. Про глубокую озабоченность Брюсселя и Берлина с Парижем даже писать скучно. НАТО, кстати, тоже пытается воздействовать уговорами. И Байден, на которого совершенно напрасно так рассчитывали разного рода оптимисты во всех странах пока ничего не предпринимает. С другой стороны - у США нет общей границы с Беларусью. По словам премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого, в рамках пакета новых санкций против режима Лукашенко, ЕС не исключает полное закрытие границы с Беларусью.

И что дальше? Эти мигранты не ломятся с паспортами на пункты пропуска. И не стоят в очереди в консульства. Они с самого начала идут с подручными предметами через закрытые участки границы и формальные решения их вообще никак не волнуют. А когда их вооружат, а их вооружат, ситуация станет куда горячее. Не зря же Лукашенко уже заявил, что с Донбасса идет оружие для мигрантов на беларуско-польской границе. Оно может идти и прямо с российских складов, но для кремлевской пропаганды важна эта деталь. Сейчас идут штурмы, в полицию летят камни. Завтра полетят пули. И высокие стороны по обе стороны будут делать вид, что это совсем не операция спецслужб и не вооруженное вторжение на территорию члена НАТО.

Просто миграционный кризис. И кто-то в «Военторге» купил пистолет. Мы просто это уже видели. Только вместо мигрантов у нас были «шахтеры и трактористы». И мы знаем, чем все это заканчивается. Эти ребята понимают только силу. Только вооруженный отпор. И делать вид, что корректная полиция без резких движений может остановить «стихийные вспышки» среди «мигрантов, шахтеров и трактористов» - верх наивности. Только армия, только защита границ с оружием в руках без малейших сомнений. За понимание этого принципа Украина заплатила очень дорого. Так что если высокие представители ЕС сейчас лезут за кошельком - это ошибка. Лезть нужно в кобуру. Потому что нельзя в темном переулке отдать грабителю часть содержимого кошелька.

Дорогие партнеры, давайте называть вещи своими именами. Вы согласились закрывать глаза на российскую агрессию в Украине (а до того в Грузии) при двух условиях. РФ будет щедро платить и изображать «гибридную агрессию», чтобы прикрыть военную. И вы были уверены, что Грузией и Украиной все ограничится. Мы же проговаривали это со многими из вас еще в 2014 году в циничных личных разговорах. А Польша уже тогда понимала масштабы и перспективы. В отличие от Германии, Франции или Италии. Нет официальной войны РФ против Украины, как вы и просили «партнера Владимира». Гибридная агрессия, ага. Так и вторжения в ЕС нет - исключительно «кризис с мигрантами». Хоть пнем по сове, хоть совой об пень - для птички результат один.

Думаю, что именно разобравшись в этом цинизме, Зеленский и ведет ключевые переговоры о противодействии агрессии Кремля с США и Великобританией. Потому что от сторонников «Северного потока-2» ничего кроме глубокой озабоченности мы не добьемся. Слишком много времени потрачено на эти пустые хлопоты. Покупка турецких дронов и их использование в бою. Информация про готовность Великобритании быстро перебросить от 400 до 600 элитных десантников и бойцов SAS в Украину - это результат. Это правильная тактика. А регулярные встречи Меркель с Путиным и уговоры - ни о чем.

Вот только обстоятельства изменились и аппетиты Кремля уже не удовлетворяет Украина (Грузия и Молдова). Орда штурмует границы Евросоюза. Отсидеться не получилось. И, конечно, можно многое сделать просто завтра. Вместо уговоров и точечных санкций по отдельным чиновникам и фирмам - изоляция России. Политическая и экономическая. Нефтяное эмбарго - отличный антибиотик для нашего пациента. И газовый вентиль тоже можно прикрутить. Да, впереди зима. И все мы, Украина и ЕС - столкнемся с кризисом. Но а ля гер, ком а ля гер. И жесткий, конструктивный разговор с Пекином - о поддержке санкций в любом формате. Если у Украины недостаточно рычагов для убеждения Поднебесной, то у ЕС вполне хватит. Было бы желание и достаточно жесткие политики для его реализации. Все можно и нужно делать. Но есть проблема. Это лечение начинается с постановки правильного диагноза. И, что не менее важно, правильному пациенту...", - завершает Сазонов.

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