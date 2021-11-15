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В Британии таксист запер террориста-смертника в авто и успел выскочить из салона до взрыва

  6   0 15.11.2021, 18:05 | Новости, Происшествия
В Британии таксист запер террориста-смертника в авто и успел выскочить из салона до взрыва

В воскресенье, 14 ноября, в Ливерпуле, Британия, произошел взрыв в такси, который был припаркован на стоянке женской городской больницы. Водитель успел выбежать из машины, а внутри остался заперт террорист-смертник, который собственно и был "начинен" взрывчаткой.

Как сообщили журналисты Daily Mail, ссылаясь на комментарии полиции, изначально террорист намеревался попасть на службу в англиканском соборе, где собрались на День памяти около 2 000 человек.

Однако пробки побудили исламиста изменить маршрут и направиться в женскую больницу, где расположено и родильное отделение.

"Он воспользовался службой такси и водитель Дэвид Перри, ничего не подозревая, действительно отвез к медучреждению своего клиента. Однако уже по мере приближения к пункту назначения, таксист обнаружил неладное и странное поведение мужчины восточной внешности", - указали британские силовики.

Тогда Перри успел припарковаться и выбежал из машины. Предварительно он заблокировал двери и террорист не смог выйти на улицу. Время встроенного таймера на взрывном устройстве закончилось и автомобиль такси взорвался вместе с опасным пассажиром.

Жуткий инцидент привел к тому, что полицейские отряды начали рейд по нескольким близлежащим районам. Проверка касалась выявления других террористов, что предусмотрено национальным законом страны.

"В течение всего воскресенья до утра понедельника мы проводили спецоперацию и нам удалось задержать троих мужчин по подозрению в подготовке теракта", - подчеркнули в полиции.

Таксист Дэвид Перри объявлен национальным героем за предотвращение массовых смертей. Уже в ближайшее время он будет представлен к награде.

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