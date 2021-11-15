Фильм "Красное уведомление" побил рекорд по просмотрам на Netflix

Криминальная комедия Красное уведомление, которая вышла на стриминговой платформе Netflix 12 ноября, установила рекорд по количеству просмотров в день премьеры. Об этом сообщили в Twitter исполнители главных ролей Райан Рейнольдс и Галь Гадот, пишет Корреспондент.

"Это потрясающе! Что я могу сказать, вы, ребята, лучшие и являетесь причиной, по которой мы делаем эти фильмы. Благодарна и взволнована! Спасибо Netlfix и всей команде "Красного уведомления", - написала актриса.

Рейнольдс подчеркнул, что это крупнейший старт за всю историю Netflix.

"Вау. Крупнейший старт за всю историю Netflix. Поздравления всей команде!", - добавил актер.

По сюжету фильма, Интерпол выпускает для преступного мира "красное уведомление", чтобы выследить и поймать вора в мире искусства.