У берегов Франции авианосец протаранил яхту

Столкновение произошло во время учебных маневров у военно-морской базы Тулона. Яхта серьезно не пострадала.

У берегов Франции атомный авианосец Шарль де Голль столкнулся с парусной яхтой под флагом Польши. Об этом сообщает сайт Naval News со ссылкой на ВМС Франции.

По данным Морской префектуры Средиземного моря, утром 12 ноября авианосец находился в море для тренировок у военно-морской базы Тулона. В 7:30 команда корабля заметила, что идет на таран 10-метровой яхты. Несмотря на экстренный маневр, направленный на уклонение от парусника, произошло столкновение.

Как выяснилось, на борту парусника находился только один человек, судно серьезно не пострадало - повреждения ограничивались потерей мачты.

Экипаж Шарля де Голля с помощью двух лодок закрепил парусник, чтобы в сложных погодных условиях (4-балльного шторма с ветром в 25 узлов) отбуксировать его в порт.