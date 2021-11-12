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Данилов рассказал о "проблемной точке" на границе с Беларусью

  11   0 12.11.2021, 13:02 | Новости, Политика
Данилов рассказал о "проблемной точке" на границе с Беларусью

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявляет, что в воскресенье в Луцке должно состояться совещание с участием должностных лиц Польши и Литвы по ситуации с беженцами.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в эфире ток-шоу "Право на власть".

Говоря о миграционном кризисе, Данилов отметил: "Мы вполне осознаем, что за страна Беларусь на сегодняшний день. Эти люди (беженцы - УНИАН) там появились не случайно. Это искусственный кризис, который подготовили Путин совместно с Лукашенко для Евросоюза... По нашим разведданным, уже 15 тысяч беженцев находится на территории Беларуси".

По словам Данилова, сейчас "разворачивается кампания, чтобы их было как можно больше, - для того, чтобы давить непосредственно на Евросоюз".

"Если Польша закроет свою границу, тогда будут перекрыты и другие пути. Не только для людей. Это будет перекрыта железная дорога, через которую движутся товары из Российской Федерации, из Китая на Европу", - сказал он.

Секретарь СНБО отметил, что 11 ноября министр внутренних дел Украины Денис Монастырский находился "на месте, где есть у нас проблемная точка, мы считаем, - там, где есть перекресток именно белорусской, польской и украинской границы".

"Более того, я могу сказать, что на это воскресенье запланировано большое совещание непосредственно в городе Луцке, - там, где будут принимать участие по меньшей мере три министра. Мы приглашаем на это совещание амбассадоров Польши и Литвы. Мы там будем решать вопрос, как именно мы будем отвечать на эти вызовы", - сообщил Данилов.

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