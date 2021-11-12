После визита Зеленского в Оман Украина не получила никаких инвестиций – НБУ

В 2020 году Украина не получала никаких инвестиций из Омана. Такая же ситуация и в первом полугодии 2021-го.

Об этом свидетельствуют данные Национального банка, пишет Обозреватель.

Отметим, что во время визита в страну украинский президент Владимир Зеленский проводил официальные встречи.

Глава государства посетил Оман в начале января 2020 года. Изначально Зеленский заявил, что поездка была частной и оплачена его семьей, а во время пребывания он также налаживал отношения между государствами.

Затем пресс-служба Офиса президента уточнила, что глава государства обсуждал торгово-экономические отношения и инвестиции в нашу страну, в чем Оман "был заинтересован". Там он встречался с исполнительным президентом Государственного генерального резервного фонда и министром иностранных дел.