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США предупреждают Европу о возможном спланированном Россией вторжении в Украину – Bloomberg

  11   0 12.11.2021, 14:02 | Новости, Политика
США предупреждают Европу о возможном спланированном Россией вторжении в Украину – Bloomberg

США бьют тревогу по поводу возможного российского вторжения в Украину, поскольку между Москвой и блоком разгорается напряженность из-за мигрантов и поставок энергоресурсов, передает Bloomberg, сообщает ZN.UA.

Поскольку Вашингтон внимательно следит за наращиванием российских войск у границы с Украиной, официальные лица США проинформировали своих коллег из ЕС об их опасениях по поводу возможной военной операции, сообщили  несколько источников, знакомых с ситуацией.

"Отношения Европы с Россией худшие за последние десятилетия. Тем не менее, готовность президента Владимира Путина открыть газовый кран может определить, насколько холодно будет этой зимой многим европейцам. И это несмотря на клятву Европейского Союза десять лет назад снизить свою зависимость от российских энергоносителей. Этот вопрос вызвал разногласия с Соединенными Штатами", - пишет издание.

Отмечается, что такие оценки основаны на информации, которой США еще не поделились с европейскими правительствами. По информации Bloomberg, они подкреплены общедоступными доказательствами.

При этом, источники из России сообщают, что Москва не намерена сейчас начинать войну с Украиной, хотя и хочет продемонстрировать свою готовность применить силу в случае необходимости. Наступление маловероятно, поскольку российские войска столкнутся с общественным сопротивлением в других городах.

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