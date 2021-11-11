Европа угодила в капкан Путина — Bloomberg

Россией опустились до самого низкого за несколько десятилетий уровня. Тем не менее от желания (или нежелания) президента Владимира Путина открыть вентиль трубопровода и подать газ в Европу сегодня зависит, насколько сильно этой зимой будут мерзнуть европейцы.

И это вопреки принятому десять лет назад решению ЕС снизить свою зависимость от российских энергоресурсов во избежание катаклизмов. Этот вопрос вызывает споры внутри экономического блока и разногласия с США. А сейчас Путин поманил Европу пряником, заявив о возможном увеличении газовых поставок. Но скорее всего, он сопроводит это определенными условиями.

Об этом рассказывается в публикации Bloomberg, информирует UAINFO.org.

Насколько уязвима Европа?

Октябрьский дефицит поставок наглядно показал, насколько сильно Европа зависит от газовых потоков из России. Объем запасов в газовых хранилищах Евросоюза оказался на самом низком сезонном уровне за десять с лишним лет. Вызвано это было затянувшимся ремонтом на норвежских месторождениях и решением России пополнить собственные резервы.

Если в начале года газовые цены в расчете на мегаватт-час составляли около 20 евро, то к 6 октября они выросли до 162 евро. На таком ценовом фоне в конце сентября завершилось строительство российского трубопровода «Северный поток — 2», проложенного по дну Балтийского моря в Германию.

Каков замысел России?

В обмен на наращивание поставок газа Россия хочет, чтобы Германия и ЕС дали свое добро на ввод трубопровода в эксплуатацию, о чем говорят близкие к Газпрому и Кремлю источники. Если регуляторы решат воспользоваться отведенным им временем по максимуму, газопровод могут сертифицировать только в мае.

В конце октября Путин решил ослабить давление на рынок, отдав распоряжение государственному газовому гиганту Газпрому приступить к заполнению европейских газовых хранилищ, благодаря чему цены на газ снизились. Но после вмешательства Путина Газпром зарезервировал лишь малую часть дополнительных трубопроводных объемов, заставив энергетические рынки серьезно понервничать.

Почему так получилось?

В 2020 году Газпром поставил почти треть от общего объема потребляемого Европой газа. В ближайшее время он может стать еще более важным поставщиком, так как континент сокращает собственную добычу. Российский газ весьма привлекателен, потому что обычно он дешев и почти всегда имеется в наличии.

Ведущие экономики Евросоюза закрывают угольные электростанции, а некоторые даже планируют отказаться от атомной энергетики. В 2019 году на долю газа в европейской структуре топливно-энергетического баланса приходилось около 22 процентов, а Россия еще больше укрепила свои позиции ведущего поставщика в связи с истощением газовых месторождений в Северном море, которые принадлежат Британии и Нидерландам.

Какова реакция на трубопровод?

США выступают решительно против «Северного потока — 2» и даже ввели против него санкции, которые замедлили строительство, но не помешали его завершению. И президент Джо Байден, и его предшественник Дональд Трамп предупреждали, что Европа может попасть в чрезмерную зависимость от российского газа. Против трубопровода также выступили Польша, Словакия и другие страны, по территории которых проходят действующие трубопроводы.

Они заявили, что это усилит власть России над регионом, так как новый трубопровод проложен в обход, по дну моря, а посему Москва при желании сможет перенаправлять свои газовые потоки, оставив без транзитных выплат целый ряд государств, в том числе Украину. Между Россией и Украиной в 2014 году вспыхнул конфликт, когда пророссийский президент лишился власти в Киеве, а Россия захватила Крымский полуостров.

Какие еще есть сети поставок?

На долю зарубежных поставок, в основном из России, Норвегии и Алжира, приходится около 80 процентов всего потребляемого в ЕС газа. Наименее защищены самые крупные экономики Европы, поскольку Германия 90 процентов своих потребностей обеспечивает за счет импорта. У таких стран, как Бельгия, Испания и Португалия, проблема иного рода.

У них недостаточный объем хранилищ. То же самое и у Британии, которая вышла из состава ЕС и закрыла свое единственное крупное газовое хранилище. На континенте очень много трубопроводов, в том числе «Ямал-Европа», который проложен из России в Германию через территорию Беларуси и Польши. Еще есть трубопровод ТАГ (Трансавстрийский газопровод), по которому российский газ доставляется в Австрию и Италию. Многие трубопроводы пересекают несколько границ, а это потенциальные уязвимые места.

Как России удалось занять господствующее положение?

Россия обладает самыми большими в мире запасами природного газа, имея обширные месторождения в Сибири. В 1940-х годах она начала экспортировать газ в Польшу, а в 1960-х проложила трубопроводы, чтобы поставлять топливо странам-сателлитам Советского Союза.

Даже на пике холодной войны поставки осуществлялись бесперебойно. Но когда распался Советский Союз, Россия и Украина поссорились из-за проходящих через украинскую территорию трубопроводов, и тогда российские власти начали искать другие маршруты поставок.

Газпромовские поставки в страны Западной и Центральной Европы в 2021 году могут достичь 158 миллиардов кубометров. Это примерно столько же, как в 2020 году, но ниже рекордного показателя 2018 года в 176,8 миллиарда кубометров.

Может ли она нарушить работу рынка?

В 2006 и 2009 годах из-за ценовых споров и откачки газа Россия перекрывала поставки в Европу. Во второй раз перерыв в поставках длился почти две недели, и было это в разгар зимних холодов. Словакии и некоторым балканским странам пришлось нормировать подачу газа, закрывать предприятия и урезать поставки электроэнергии.

С тех пор самые уязвимые страны спешно прокладывают трубопроводы, соединяют сети и строят терминалы для импорта сжиженного природного газа, который можно завозить с далеких месторождений, скажем, из Катара.