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Киян попереджають про загрозу віялових відключень електроенергії

  12   0 11.11.2021, 23:05 | Новости, Экономика
Киян попереджають про загрозу віялових відключень електроенергії

Імовірність віялових відключень дуже висока, каже Кличко.

Мер Києва Віталій Кличко попередив жителів столиці про можливі проблеми з опаленням й електроенергією.

Глава столиці заявив, що на сьогодні 12 київських підприємств, що виробляють тепло й електрику, відчувають проблеми з нестачею вугілля і газу.

Про це повідомляє "Україна 24", інформує UAINFO.org.

"Фахівці кажуть, що морози до -15° протримаються кілька тижнів... Імовірність віялових відключень дуже висока", - сказав Кличко.

Але, водночас, мер Києва заявив, що підняття тарифів на опалення не буде.

Як повідомлялося, 26 жовтня компанія "Укренерго" провела аукціон з розподілу доступу до міждержавних перетинів електромереж на листопад 2021 року. За результатами аукціону українські компанії викупили можливість постачати електроенергію з Росії в обсязі 2,2 ГВт і з Білорусі – 900 МВт.

2 листопада Україна через дефіцит потужності в енергосистемі запросила аварійну допомогу з енергосистеми Білорусі в обсязі 500 МВт та зі Словаччини через Бурштинський енергоострів в обсязі 100 МВт. Україна тричі за 2021 рік просила аварійні поставки електроенергії.

11 листопада Україна знову запросила аварійну допомогу з енергосистеми Словаччини в обсязі 100 МВт.

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